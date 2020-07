Sanità, verde e welfare le priorità Macerata Rinnova fa il suo debutto

VERSO IL VOTO

MACERATA Macerata Rinnova parte dal Parco di Villa Cozza per la presentazione di programmi e di alcuni dei candidati della lista civica di centrosinistra nata mesi fa attorno a Marco Sigona e a Grazia Di Petta. Ad iniziare l'incontro è proprio Marco Sigona, un approccio tra lo storico e il medico: viene citata l'epopea di Villa Cozza, le sue attuali dimore (Casa di riposo, asilo nido e Scuola per infermieri) e quelle del passato quando al primario chirurgo si dava anche come dimora la prestigiosa Villa Cozza, allora, si parla del Novecento, il chirurgo era Caravani, proverbiale ancora oggi. «Macerata Rinnova si è formata partendo dall'ascolto di tante persone, tante le informazioni raccolte che hanno contribuito a formare un programma condiviso e frutto di un impegno collettivo, Macerata Rinnova non ha un leader ma un gruppo attivo e la nostra lista è inclusiva, aperta alla società civile. Siamo per la discontinuità di metodi e di contenuti e per questo riteniamo affidabile Narciso Ricotta».

I contenuti

Ad entrare nei contenuti è Grazia Di Petta: «C'è un progetto di città che parte dalla sostenibilità, che ha la persona al centro partendo da temi come università, sanità, verde e lavoro, un progetto con sfaccettature diverse, abbiamo costruito una verticale partendo dai custodi della memoria da quei ragazzi del '40 che sono nati con la guerra e sono arrivati al corona virus, vogliamo abbattere le barriere architettoniche, creare una rete di servizi, riqualificare le aree urbane, dare spazi di incontro e di vita ai giovani per farli uscire dall'isolamento. Bene il welfare ma rigenerativo e non assistenziale».

La sanità

Ancora Di Petta: « Siamo d'accordo sul nuovo ospedale, ma accompagnato dal potenziamento della medicina territoriale. Sul fronte cultura è stato fatto molto, bisogna però fare un passo avanti e dare ricadute sul territorio». Poi è intervenuto Ivano Tacconi che ha ricordato il suo lungo impegno in Consiglio comunale rivelando anche il motivo del suo sostegno a Ricotta: «In questi anni l'ho studiato, è una persona affidabile che sa anche delegare. Poi non dimentico che sono stato io a fargli la prima tessera, c'era la Dc». Infine sono stati resi noti i nomi di alcuni dei candidati che scenderanno in campo alle comunali con Macerata Rinnova: Marco Sigona, Grazia Di Petta, Simonetta Porzi, Arianna Mancini, Frediano Colotti, Ivano Tacconi, Giuseppe Nardi, Luca D'Innocenzo, Elisabetta Garbati, Anna Marcucci, Nazzareno Tartufoli, Alberto Emiliozzi, Danilo Luciani, Gianluca Fecchi e Pietro Giuggioloni.

Luca Patrassi

