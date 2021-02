San Valentino un concorso per le vetrine e anche premi per i selfie

MACERATA Valorizzare le bellezze architettoniche e le eccellenze enogastronomiche locali, attraverso la scoperta del centro storico di Macerata sotto una veste romantica. Tutto questo è Maceratal'amore in festa, l'iniziativa promossa dal Comune di Macerata e organizzata dall'associazione Macerart & Tour in occasione della festa di san Valentino. Diverse le attività in programma nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 febbraio che si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid. Il chiosco dell'amore Si parte dal Chiosco dell'amore. Si tratta dell'immobile di viale Trieste, ai piedi delle scalette, dove verrà allestita un'esposizione, a cura dell' associazione Amanuartes, di artigianato artistico in tema romantico. Il chiosco verrà aperto al pubblico dal pomeriggio di venerdì 12 fino a domenica 14 febbraio. I tour romantici I tour guidati si svolgeranno sabato 13 e domenica 14 febbraio, nel rispetto delle normative anti Covid, e partiranno dal Chiosco dell'amore, in viale Trieste. Passeggiate nella storia e nell'arte tra le vie della città, accompagnati da poesie e letteratura romantica.

Le attività

Per quanto riguarda l'offerta enogastronomica, si unirà alla scoperta del centro storico, la possibilità di far vivere un po' di romanticismo anche a tavola, con delle proposte per tutti i gusti e tutte le tasche. Sei i ristoranti che aderiscono al progetto: si potranno scegliere aperitivi, apericena e menù gourmet preparati con amore, da consumare in loco in sicurezza o da asporto (secondo le disposizioni anticontagio), proposti da Di Gusto, Centrale.Eat, Il Casolare, Hopshope, Verde Caffè e l'Osteria dei fiori. Macerart & tour arricchisce la proposta culinaria con una sorpresa personalizzata e unica da dedicare al proprio partner, creata dalle mani sapienti di Amanuartes. Sono previsti sconti per chi sceglie anche di vivere l'esperienza dei tour romantici per le vie della città. Vetrine dell'amore Inoltre ci sarà anche l'occasione di acquistare un regalo nei tanti negozi di Macerata che allestiranno le vetrine a tema con la possibilità di partecipare ad un concorso a premi che si concluderà il 14 febbraio. Vincerà la vetrina più votata dal pubblico. Un premio sarà dedicato anche alla coppia che avrà inviato il selfie più romantico, scattato in un angolo della città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

