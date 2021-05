SAN SEVERINO «Seguiamo attentamente scrive il direttivo settempedano di Fratelli d'Italia - la recente situazione che ha visto coinvolto Elcito e il monte Canfaito, il cui transito per arrivarvi è stato interdetto per motivi emergenziali lo scorso fine settimana, intaccando così i piani dei visitatori e di quelli che, dopo un anno, ne avrebbero beneficiato economicamente. Apprendiamo, inoltre, che l'Ordinanza comunale è stata da poco revocata dall'Amministrazione che si rende conto di quanto fosse assurda. Ciononostante il danno è stato fatto a chi poteva lavorare ed a chi lo avrebbe potuto visitare. Ciò che risulta subito evidente di questa maggioranza è la volontà di evitare di affrontare il problema, bloccando tutto senza intervenire concretamente o tornando indietro, ammettendo i propri errori, ma a danno fatto. Errare è umano, ma perseverare è diabolico, soprattutto dopo tre anni di continue incertezze e mancate prese di posizione concrete, condite da passerelle circoscritte al centro, andando sempre a scapito di cittadini volenterosi che credono nel proprio territorio, ma silenziosamente subiscono. La nuova visione, nuova direzione che fu proposta 5 anni fa si trova nuovamente a non risolvere quelle che sono le comuni difficoltà, con azioni che in alcune occasioni, come questa, producono scelte insensate. In un territorio tanto esteso come quello di San Severino, le cui peculiarità sono distribuite nelle varie frazioni e borghi, una buona Amministrazione dovrebbe, a nostro parere, concentrare le attenzioni equamente, magari soffermandosi su quei luoghi che già da soli hanno enormi potenzialità per il turismo. Nel corso degli anni conclude la nota di Fdi - sono state prese decisioni che non stanno assolutamente valorizzando il patrimonio che la nostra città vanta di avere».

