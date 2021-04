SAN SEVERINO Hub chiuso ieri a San Severino, dove si effettuano le vaccinazioni a giornate alternate, ma diverse persone si sono presentate lo stesso con il tagliando della prenotazione, che indicava la data del 27 aprile. Non hanno potuto fare altro che tornare a casa, in quanto non essendo operativo il punto, non hanno potuto ricevere la seconda dose di vaccino Pfizer. Il problema sarebbe dovuto al fatto che a coloro che si sono vaccinati sono stati dati due tagliandi, di cui uno riporta la data del 27 aprile e l'altro il 2 maggio, data della effettiva vaccinazione di richiamo con Pfizer. Foglietto alla mano, diverse persone si sono presentate convinte di essere nel giorno giusto, mentre la data giusta è riportata nel secondo tagliando, probabilmente per un disguido nel sistema di gestione delle prenotazioni. Lo stesso problema è previsto per il 3 maggio prossimo, data in cui risultano persone prenotate, ma in cui il centro vaccinale è chiuso. Chi ieri mattina si è presentato, è stato rinviato ad un'altra data. Non è la prima volta che a San Severino si verifica un problema con le dosi di vaccino. Un mese fa diversi anziani sono stati rimandati a casa perché i vaccini erano finiti ed una decina di giorni fa, cinque persone, pur risultando regolarmente prenotate, non erano sulle liste ufficiali e per loro il vaccino non era disponibile. Sono dovute tornare a vaccinarsi qualche giorno dopo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

