SAN SEVERINO Festa grande per tutta la comunità settempedana per l'avvio di nuove attività da parte di alcuni intraprendenti giovani del posto. I primi a decidere di investire sul territorio sono stati i titolari di Piadinando Gabriele Panebianco, Alessandro Belfiore ed Ellen Franco che, con il loro furgoncino in sosta alternativamente tutti i giorni tra l'area adiacente il bar dello Stadio e il distributore Eugeni, hanno deciso di portare il gusto della piadina romagnola, fatta in mille varianti, direttamente nelle Marche. Nuova apertura anche per Smoke in via Matteotti, davanti ai giardini pubblici Coletti. Non una semplice paninoteca ma un'attività specializzata in burgers e slow food. I titolari, Piergiorgio Traversi e Luca Clemente, propongono carni cotte a bassa temperatura e affumicate selezionando i tagli migliori provenienti dagli Usa, dal Canada, dall'Australia e dalla Nuova Zelanda. «Ai tanti giovani che decidono sempre più di aprire un'attività in città scommettendo, quindi, sul nostro meraviglioso territorio, faccio i migliori auguri ricordando che sono loro il nostro futuro e la nostra speranza. Siamo orgogliosi della scelta che hanno fatto e certi che sia stata un'ottima scelta», sottolinea il sindaco Rosa Piermattei, che ha voluto personalmente incontrare i giovani titolari delle nuove attività.

