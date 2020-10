SAN GINESIO La scuola dovrebbe ripartire oggi dopo la chiusura disposta dall'Asur, ma fino a ieri sera in Comune non erano arrivate comunicazioni di alcuni tipo e il sindaco Giuliano Ciabocco ha esternato tutta la rabbia accumulata in questi giorni per una serie di situazioni definite insostenibili. «In paese c'è un numero crescente di positivi, dovuto per larghissima parte alla scuola. I contagi sono derivati dagli assembramenti che nascono prima delle lezioni, dai bus sovraffollati. Bene, l'Asur ha disposto la chiusura della scuola, senza nemmeno sentire il bisogno di comunicarlo a me che sono l'autorità sanitaria. L'ho saputo per via indiretta quando ho protestato. Lunedì (oggi, ndr) le scuole dovrebbero riaprire, ma l'Asur non ha comunicato nulla al Comune. È la sera di domenica e io non so se domani la scuola riapre o no. Non c'è - osserva il primo cittadino ginesino - un dirigente Asur, un impiegato, una persona che si è degnata di comunicarlo o, tantomeno, di rispondere alle mie richieste. Come faccio con i bus? Che deve dire la dirigente scolastica ai genitori degli alunni? Avevo chiesto, alla riapertura delle scuole, di far eseguire i tamponi a tutti in modo di poter essere sicuri alla riapertura delle lezioni, ma non ho avuto il piacere di una risposta. Eppure sono il sindaco, ci dovrebbe essere un minimo di rispetto delle istituzioni».

