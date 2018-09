Salvucci: «In 17 per iniziare un'avventura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ASSOCIAZIONE MACERATA È soddisfatto per l'ampia partecipazione raggiunta durante la cerimonia il presidente di Macerata Soccorso Adriano Salvucci. «La collaborazione è importante e avere qui oggi le autorità e i rappresentanti della Associazioni come delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco ci gratifica - ha confermato -, dal 1997 abbiamo vissuto quasi tutti i terremoti, persino all'estero, e abbiamo cercato sempre di essere utili con entusiasmo». Dopo il sisma 2016, Salvucci si rallegra anche per la riapertura della sede:...