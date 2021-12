Salva la sosta breve gratis nei corsi Cairoli e Cavour Sì anche alle auto in piazza

LA VIABILITÀ

MACERATA Sosta breve gratuita nei corsi Cavour e Cairoli, disciplina ztl e parcheggi di piazza della Libertà, la giunta Parcaroli proroga le misure già in vigore sino al 31 marzo 2022, termine stabilito dal governo per lo stato di emergenza sanitaria. Dunque confermata la sosta breve gratuita di 30 minuti in corso Cairoli e corso Cavour, ma nella delibera approvata ieri vengono confermate le misure che interessano pure piazza Mazzini e piazza Vittorio Veneto e disciplina la ztl in piazza della Libertà con i relativi posteggi. Alla luce dei risultati riscontrati e con la proroga dello stato di emergenza, la giunta Parcaroli ha deciso di prorogare i regimi agevolati per supportare lo svolgimento delle attività commerciali ed economiche della città e incentivare la permanenza in centro storico.

Il regime

Il regime agevolato in corso Cairoli, in corso Cavour e piazza Mazzini, permette una maggiore rotazione dell'utilizzo degli stalli di sosta a pagamento. I cittadini possono continuare ad avvalersi di un'iniziale sosta breve gratuita di 30 minuti, non prorogabili, con l'obbligo di esposizione del disco orario e l'applicazione, decorso tale periodo, della tariffa ordinaria di 1,20 euro. Prorogata al 31 marzo anche la gratuità per la prima ora di sosta e, successivamente, l'applicazione della tariffa oraria di 1 euro (con tariffa minima di 50 centesimi per trenta minuti di sosta) nelle fasce orarie 9-13 e 15-20, consentendo inoltre una sosta complessiva per il massimo di due ore, in piazza Vittorio Veneto. Prolungata al 31 marzo anche l'attuale disciplina di accesso alla ztl in centro storico e la sosta regolamentata a disco orario nei ventuno stalli in piazza della Libertà con periodo di sosta consentito di 60 minuti nella fascia oraria 7.30-23, sia nei giorni feriali che festivi. «La decisione adottata dal Comune è quanto auspicavamo per dare continuità con quello che è accaduto nel periodo delle festività natalizie afferma il presidente dell'associazione commercianti del Centro storico, Giuseppe Romano - decisione che non riguarda esclusivamente le attività produttive ma che consente una più agevole frequentazione della città da parte sia dei maceratesi che di coloro che vengono da fuori».

L'augurio

«In particolare - prosegue -, fino a quando non ci sarà un parcheggio adeguato a servizio del centro storico, mi auguro che gli stalli di sosta in piazza della Libertà rimangano a lungo. Per il resto credo che prosegua il cambiamento portato da questa amministrazione che mostra sensibilità e attenzione verso chi lavora e investe a Macerata ma anche verso quei cittadini che vogliono frequentare il centro e che con queste agevolazioni sono stati più numerosi che in passato. Del resto le vendite per il Natale sono andate bene, c'è stata una bella ripresa per tutto il commercio. Questa intrapresa dalla giunta è la strada giusta». Anche corso Cairoli beneficerà della proroga della sosta gratuita per i primi trenta minuti. «E' un segnale di considerazione e di vicinanza da parte del Comune alle nostre attività che sono certamente le più penalizzate dalla pandemia -ci dice la commerciante Franca Ercoli-. E' importantissima questa mezzora gratuita per tutti i negozi, in particolare bar e tabaccherie, ma anche per ritirare pacchi dai negozi dopo aver effettuato l'acquisto. Anche perché poi molti utilizzano l'app che consente di far partire il pagamento mentre si è a fare acquisti scaduti i 30 minuti. Le persone inizialmente ci hanno messo parecchio a capire questo meccanismo ma adesso si sono abituate. Un provvedimento che ci voleva viste le grandi difficoltà per il commercio».

Mauro Giustozzi

