Saltate le vendite per il Natale, con i saldi incappati nel periodo di zona arancione nelle Marche con tutto ciò che ne consegue per restrizioni negli spostamenti il settore delle vendite al dettaglio guarda con speranza alla stagione primaverile per tentare quel rimbalzo necessario dopo un lungo periodo nero. In particolare per i negozi che vendono calzature e abbigliamento che sono stati tra quelli più colpiti dal calo delle vendite. Titolare dei negozi di vendita al dettaglio che, a parte il periodo del lockdown, poi non hanno potuto beneficiare di quei ristori che invece in qualche modo sono giunti alle attività che per decreto sono state chiuse durante questi mesi di pandemia. Dunque da un lato incassi che sono diminuiti enormemente e dall'altro nessuna possibilità di sostegno dallo Stato. «I saldi sono andati ancora peggio di quello che potevamo immaginare, in particolare per settori come quello delle calzature e dell'abbigliamento conferma Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche Centrali-: per quanto concerne l'inizio dei saldi va detto che il giorno della partenza scelto, il 16 gennaio, era sicuramente giusto per dare uno stacco con lo shopping natalizio.

