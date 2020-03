Salgono a nove i positivi 130 in isolamento a casa

L'EPIDEMIA

MACERATA Salgono a nove i casi positivi di Coronavirus nel territorio maceratese: due in più rispetto all'ultimo aggiornamento di sabato della Regione Marche. Raddoppiano i casi in isolamento domiciliare che passano da 68 del giorno precedente a 130. Di questi ultimi, 21 sono operatori sanitari mentre 14, sul numero totale, hanno dei sintomi riconducibili al virus. Nelle Marche sono saliti a 272 i casi positivi nella giornata in cui si registra anche la settima vittima, un 83enne, con patologie pregresse, deceduto ieri all'ospedale di Ancona.

I ricoveri

Tra i pazienti positivi maceratesi rimangono ricoverati nel reparto di Malattie Infettive di Fermo l'ingegnere 33enne di Reggio Emilia ma residente a Civitanova e l'imprenditore 55enne di Porto Recanati. Ricoverata al nosocomio di Jesi la 59enne di Cingoli mentre il dottor Marco Sigona, risultato positivo al test, si trova in isolamento a casa e sta bene. Positivo anche un 52enne di Apiro, dipendente dello stabilimento di Mergo della Elica, azienda leader nella produzione di cappe aspiranti, che non sembra essere in gravi condizioni, ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Torrette. A questi si aggiungono poi altri quattro casi positivi.

La scoperta

Il 52enne di Apiro, nei giorni scorsi, si era recato presso l'ambulatorio del suo medico di famiglia per far vedere gli esami delle analisi dei suoi genitori. Tutti e tre hanno aspettato l'arrivo del dottore (in sala attesa al momento pare che non c'era nessun'altro) e sono stati i primi a entrare nell'ambulatorio. Ma una volta dentro la stanza, l'uomo si è sentito male e si è ripreso con l'aiuto del suo medico che gli ha consigliato alcuni esami approfonditi, e in particolare una Tac dato che il 52enne diverso tempo fa aveva avuto un incidente con la bicicletta e il malore sembrava una diretta conseguenza alla vecchia caduta. Quando si è presentato a Torrette per eseguire la Tac è stato sottoposto al test del tampone ed è risultato positivo al Covid-19; è quindi scattato il ricovero immediato. Nello stesso tempo sono stati avvertiti sia il suo medico curante che i suoi familiari (i genitori e uno zio). Tutti sono in isolamento cautelativo nelle rispettive residenze. L'azienda Elica ha provveduto, di concerto con l'Asur competente, ad attivare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza del personale impiegato nello stabilimento. Le Amministrazioni comunali hanno raccomandato alla popolazione il rispetto delle ordinanze di legge, unico metodo per contribuire alla sicurezza della cittadinanza. Intanto si susseguono le iniziative di solidarietà per aiutare volontari e associazioni impegnati sul fronte el Coronavirus. Sono arrivati nuovi guanti e nuove tute protettive per la Croce Verde di Civitanova. A donare i dispositivi di protezione individuale è stato Giuseppe Salvucci della ditta Siam Quality; un gesto di grande vicinanza per la pubblica assistenza della città rivierasca.

Alessandra Bastarè

Leonardo Massaccesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

