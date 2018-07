Rogo alla Orim, 3 ore da incubo Colonne di fuoco ed esplosioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZAMACERATA Inferno di fuoco alla Orim di Piediripa. Un incendio di vaste proporzione ha colpito due capannoni dell'azienda che tratta rifiuti speciali ed ha provocato un grande allarme per la vastità e le dimensioni delle fiamme che hanno raggiunto anche una ventina di metri di altezza impegnando a fondo vigili del fuoco provenienti da tutta la regione a dare sostegno ai colleghi maceratesi. Le conseguenze Per fortuna non si sono registrati morti e feriti tra gli operai che erano all'interno dello stabilimento, anche se il rischio di...