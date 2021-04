Raggiungere i due terzi della presenza a scuola degli studenti. Questo l'obiettivo pianificato dalla dirigente scolastica del liceo scientifico Galilei di Macerata. «Premesso che attendiamo le normative ufficiali che saranno emanate esordisce la dirigente Roberta Ciampechini- noi ci stiamo orientando sul riempimento dell'istituto al 66% (percentuale che dovrà essere ritoccata al rialzo dopo le ultime news da Roma di ieri sera, ndr). Lo faremo dividendo la classe in tre parti, due parti in presenza e la terza in dad: per due giorni si ripeterà questo schema e si cambiano poi gli abbinamenti con lo stesso andamento di frequenza. In questo modo assicureremo l'equità nella presenza in aula, i giovani potranno vedersi ed incontrarsi tutti durante la settimana anche se non ci sarà la percentuale del 100%. Puntiamo a stare in sicurezza e non appesantire le classi, considerata la metratura delle aule che è sempre la stessa. Qualche difficoltà potrà esserci in occasione della verifica che porterà via più giorni ma questo problema è superabile».

La schema

Con questo schema anche il rapporto diretto con i docenti potrà essere garantito a turno in presenza per tutti. «Nell'arco di tre settimane i ragazzi potranno frequentare ogni giorno della settimana le varie materie e gli insegnanti sottolinea la Ciampechini- ed in questo modo speriamo di arrivare a fine anno senza altri cambiamenti. Appesantiamo solo di un 16% in più l'attuale frequenza in presenza: oggi i ragazzi sono a scuola 3 giorni su 6, con il nuovo meccanismo passeremo a 4 su 6. Per quanto riguarda le classi quinte ci stiamo orientando per tenerle in presenza visto che devono affrontare l'esame: essendo le classi meno numerose, da 20 a 26 alunni, risulta più semplice la presenza, spostando in un'aula più grande i gruppi più numerosi».

m. g.

