Ritornano i visitatori del Nord «Macerata? Una vera sorpresa»

IL TURISMO

MACERATA Fine settimana all'insegna del turismo del Nord Italia per Macerata. Famiglie, coppie o amici che hanno scelto di visitare la città dopo la settimana di inaugurazioni, dalle luci di piazza al percorso museale dello Sferisterio. La sensazione, in attesa dei numeri ufficiali, è che sia proprio l'Arena, rinnovata nello stile e in attesa dell'inizio dell'Opera lirica, il punto di interesse maggiormente gettonato.

L'accoglienza

Prenotazioni calde anche per Palazzo Buonaccorsi, con le misure anti Covid rispettate e gli ingressi contingentati. Nella sola giornata di domenica almeno un centinaio di turisti si sono dati appuntamento a mezzogiorno sotto la Torre Civica per la sfilata dei pupi dell'orologio astronomico. Facile immaginare, visto il via vai tra corso della Repubblica, via don Minzoni e piazza Mazzini, che altrettanti fossero impegnati nelle visite allo Sferisterio e a Palazzo Buonaccorsi. Punto di snodo, molto apprezzato, sempre in piazza della Libertà, è Tipico.tips: «Siamo stati accolti benissimo e abbiamo ricevuto tutte le informazioni di cui avevamo bisogno per la nostra permanenza in città - ha confermato la signora Tiziana Pepino, proveniente con la sua famiglia da Cuneo, per una settimana alloggiata tra le campagne di Cingoli -, il primo impatto con la città è stato positivo: lo Sferisterio è fantastico».

La provenienza

Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna: dall'ufficio, con usuale cortesia, l'operatrice conferma come il turismo nel fine settimana abbia uno spiccato accento nordico. «Noi siamo di Ravenna e resteremo per un weekend - ha detto Dana Laura Marcu, in città in compagnia di un'amica -, è la prima volta che veniamo a Macerata e siamo davvero rimaste soddisfatte: dov'è che possiamo assaggiare i vincisgrassi?». Domanda d'obbligo in un luogo dove cultura ed eccellenza gastronomica si accompagnano grazie all'opera di tutela del made in dell'Associazione cuochi maceratesi. Col naso all'insù con tanto di macchina fotografica in piazza della Libertà Maria Angela e Anna Garotto, entrambe di Milano ma provenienti da San Benedetto dove hanno scelto di restare per tre-quattro giorni: «Macerata ci ha sorpreso - hanno detto -, molto bello nella sua semplicità anche l'orologio astronomico». Si fermeranno nelle Marche una decina giorni, a Castelfidardo, Vittorio Galeazzi e Bruna Bonozzi di Parma. Macerata e la città capitale della cultura 2020 hanno in comune l'opera lirica. Un motivo in più per la coppia di passare la domenica nel capoluogo: «La bellezza di tutta la regione è invidiabile - hanno detto -, siamo molto curiosi di visitare lo Sferisterio».

Le difficoltà

Prima volta a Macerata anche per una famiglia di Mantova. Se i genitori viaggiano con una guida sempre verde come quella del Touring Club, i giovani si appropriano alla nuova segnaletica, con i contenuti multimediali fruibili tramite Qr Cod: «Mio figlio si è già attrezzato - ha confermato Donata Pasotti -, noi invece siamo rimasti alla carta - ha poi scherzato -, stiamo pernottando ad Appignano e devo dire che questa visita in città si sta dimostrando davvero piacevole». Tra le difficoltà segnalate, quella di comprendere bene i costi e le modalità di parcheggio intorno al centro storico, così come la Ztl, per chi giunge in città in auto.

Il territorio

Dalle località di pernotto dei turisti ascoltati nella prima mattinata di domenica, emerge anche come il territorio sia finalmente in rete e consenta di approfittare di varie tipologie di offerte a seconda della giornata in programma. A testimoniare come lo Sferisterio sia un simbolo del territorio e non solo della città, la visita di un turista particolare, il sindaco di Pollenza Mauro Romoli, in compagnia della moglie Luigia: «L'Arena identifica tutto il Maceratese - ha detto Romoli -, non deve sorprendere la nostra visita: già giovedì ero in platea per l'inaugurazione delle luci di piazza, ora abbiamo avuto modo di apprezzare il lavoro svolto allo Sferisterio. Ormai è impossibile i fare a meno della lirica». Concorde la signora Luigia Carulli: «Il restyling della Gran Sala e il resto dei lavori sono una sintesi raffinata di quello che rappresenta l'Arena». Dopo le aperture gratuite, da domani riprenderà l'emissione del biglietto unico a 10 euro che consentirà di accedere ai luoghi di interesse della città, comprese Torre Civica e Biblioteca Mozzi-Borgetti, previa prenotazione (Citytour con guida alle 11 e alle 17).

Andrea Mozzoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA