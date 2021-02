Rischio di crolli a Fontescodella, al via i lavori

L'EMERGENZA

MACERATA Partiranno domani i lavori di somma urgenza, decisi con ordinanza dal sindaco Sandro Parcaroli, per il rifacimento e l'adeguamento della rete fognaria principale della città in località Fontescodella. Lo comunica l'assessore comunale ai lavori pubblici Andrea Marchiori che sottolinea: «Si tratta di avori importanti che si sono rivelati assolutamente necessari e urgenti. Il cantiere impegnerà anche la strada che sarà chiusa per alcuni giorni quando l'avanzare del cantiere lo renderà necessario. Per gran parte del tempo però i lavori di ricostruzione del tracciato della rete fognaria si concentreranno altrove, senza creare disagi al traffico».

La spesa

Duecentomila euro la previsione di spesa. La polizia locale ha emesso un'ordinanza che modificherà temporaneamente la circolazione stradale in via Tucci, piazzale Maurizio Serra e strada comunale Torregiana, appunto per consentire all'Apm di effettuare lavori di riparazione e rifacimento delle condotte fognarie nell'area davanti al palas. Il provvedimento prevede, da domani fino al 27 febbraio, e comunque fino al termine dei lavori in via Tucci, restringimento della carreggiata nel tratto di strada prima della rotatoria, passaggio obbligatorio, in base all'avanzamento del cantiere, per mantenere due corsie di marcia di 3 metri, limite massimo di velocità di 30 Km/h, nel tratto interessato dai lavori, divieto di sorpasso; in piazzale Francesco Serra senso unico alternato a vista, nel tratto interessato dai lavori, con precedenza ai veicoli in uscita, divieto di sosta con rimozione coatta, nel piazzale ove necessario per lo svolgimento dei lavori e garantire la fluidità della circolazione; nella strada comunale Torregiana divieto di transito nel tratto interessato dai lavori, per i veicoli provenienti dalla rotatoria di via Tucci.

Il verbale

Secondo il verbale dell'Apm, recepito dal sindaco che ha firmato l'ordinanza, «è stato accertato che gli importanti avvallamenti creatisi al di sopra della fognatura su via Tucci sono dovuti - secondo appunto l'Apm - a una imprevedibile accelerazione del degrado del manufatto rispetto all'ultimo intervento dell'agosto 2017 con rischio di crollo, stante la corrosione generalizzata della lamiera ondulata costituente la fognatura e la presenza di lesioni passanti, schiacciamenti e spanciamenti nei tratti più sollecitati, nonché la mancanza di ampie porzioni del fondo con evidente dispersione dei reflui nel terreno».

Luca Patrassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

