Riqualificazione di un immobile La giunta Vittori ottiene i fondi

CINGOLI Tra i 50 progetti di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica (33 presentati dai Comuni e 17 dall'Erap Marche), inseriti nell'ambito del programma Sicuro, verde e sociale e finanziati dalla Regione con i fondi Pnnr, c'è anche quello presentato dall'amministrazione comunale di Cingoli (guidata dal sindaco Vittori), che aveva partecipato al bando regionale pubblicato a metà novembre e scaduto il 15 dicembre. L'ente municipale, alla definizione dei criteri e dei requisiti per la partecipazione al bando, aveva subito manifestato l'interesse. Interesse concretizzato con la presentazione di un progetto di riqualificazione urbana.

I dettagli

Il finanziamento è di 850 mila euro, di cui 350 mila previsti per la sistemazione temporanea degli assegnatori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi. Sono interventi diretti sia al miglioramento e adeguamento sismico che all'efficientamento energetico per un immobile di proprietà del Comune situato in pieno centro, in via Orazio Avicenna al civico 11, composto da 5 alloggi. Nel totale dei progetti finanziati per la riqualificazione urbana, 33 sono relativi a richieste dei Comuni e 17 presentati da parte dell'Erap Marche. E oltre all'immobile al numero civico 11, sempre in via Avicenna l'ente municipale è proprietario di un'altra residenza al civico 23: un immobile gestito dall'Erap, che con un precedente bando aveva presentato un suo progetto di riqualificazione. La Regione ha formulato una graduatoria dei 33 Comuni che hanno avuto il finanziamento sulla base dei progetti presentati, graduatoria che nel giro di pochissimi giorni sarà sottoposta ad un'ulteriore verifica con la quale sulla base delle posizioni finali verrà assegnata ad ogni Comune la relativa somma. Parliamo di interventi importanti, volti alla ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico nel rispetto dei criteri di sicurezza e di tutela ambientale. Definito il finanziamento, l'intervento verrà inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024.

leo. mass.

