Rinviata la storica Disfida di Treia

MACERATA Conferme ma anche eventi annullati a causa del Covid-19 nel Maceratese per questa estate 2020. Appuntamenti tutti confermati a Recanati con il Gigli Opera Festival, il Kammer Festival e Lunaria, appena andata in archivio. In scena anche il Festival del vino cotto di Loro Piceno che, nei prossimi giorni, coprirà quattro fine settimana: il 15 e 16 agosto, il 22 e 23, il 29 e 30 e il 5 e 6 settembre. Ancora incerta invece Leguminaria che si svolge in ottobre ad Appignano. La volontà è quella confermare l'appuntamento, seppur in maniera ridotta e seguendo le normative anti-Covid anche se l'amministrazione e la Pro loco decideranno i primi dieci giorni di settembre. Rinviato al prossimo anno invece il Fool Festival di Morrovalle e anche la Disfida del bracciale a Treia. Slitta al 2021 anche la Notte delle Stelle-Fashion Night di Tolentino che si tiene ogni anno a settembre. Archiviate con successo invece, anche se si sono svolte in forme ridotte, la Sagra della Vernaccia di Serrapetrona, il Mind Festival di Montecosaro e il Pallino d'Oro a Camerino.

Confermato anche RisorgiMarche, il festival ideato da Neri Marcorè che tocca da tre anni anche molte realtà maceratesi e che quest'anno ha seguito un format diverso: al posto degli eventi gratuiti sui prati, i tanti appassionati di musica e di montagna con un piccolo contributo economico destinato ai comuni ospitanti hanno partecipato ai concerti nei borghi o nelle aree archeologiche dei comuni colpiti dal sisma del 2016.

