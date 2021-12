«Rilanciare il mercato ortofrutticolo di Piediripa»

MACERATA «Si dia concretezza ad uno tra i più importanti lavori promessi in campagna elettorale, soprattutto in tema economico e mondo del lavoro: il rilancio del mercato Ortofrutticolo di Piediripa». A chiederlo è Mattia Oriolo di Nuovi Cristiani Democratici Uniti di Macerata. «Pur esclusi dalle riunioni di maggioranza continuiamo la nostra azione a favore della città e chiediamo al Sindaco ed alla giunta di spingere su questo punto programmatico condiviso e sottoscritto da tutti in campagna elettorale». E' trascorso oramai un anno dall'insediamento dell'amministrazione «ed è ora di dare costrutto al programma elettorale di cui io attraverso il Nuovo Cdu, rivendico paternità e valore.Avendo preso atto dell'impossibilità di essere rappresentati, ho comunque chiesto al Sindaco almeno l'ascolto, base essenziale per ogni forma di dialogo costruttivo».

La situazione

Va detto, precisa Orioli, «che la situazione generale dovuta alla pandemia è difficile sotto ogni punto di vista, ma lo era anche per chi amministrava prima, e pertanto non voglio soffermarmi a quello che sino ad oggi non è stato ancora fatto, ma voglio in maniera propositiva, sollecitare gli amministratori di buon senso dell'attuale maggioranza, affinché si prendano carico di alcuni aspetti centrali ed importanti per l'economica cittadina, ed uno di questi (lo rimarco con forza) è il mercato ortofrutticolo di Piediripa. Ricordo la visita con il sindaco Parcaroli, il quale disse che il mercato ortofrutticolo deve rimanere a Piediripa e diventare un'eccellenza per tutto il centro Italia. Bene, ora è il momento di passare ai fatti, con piani di rilancio ed impegno in tal senso. Chiedo che si apra subito un tavolo d'incontro con gli operatori del mercato ortofrutticolo, li si ascolti e li si renda partecipi del progetto di rilancio. Su questo punto io ci sono e con me tutti gli amici presenti in lista».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA