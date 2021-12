Riguardo ai tempi di esecuzione dei lavori sono previsti 350 giorni. Prosegue nel rispetto del cronoprogramma anche il restyling del centro fiere di Villa Potenza, uno degli interventi di maggior rilievo anche per il costo dell'opera: 12.783.114,03 euro. Il progetto prevede la riqualificazione dei due padiglioni centrali, che saranno potenziati per accessibilità, sicurezza, funzionalità e igiene.

I tempi

L'iter dei lavori non ha subito stop neppure per la sostituzione di una delle ditte del raggruppamento d'imprese che si è aggiudicato l'appalto, i lavori continuano quotidianamente per cui saranno rispettati i tempi di consegna della struttura che deve essere completata entro 500 giorni dal via al cantiere, quindi entro la fine del prossimo anno. La ristrutturazione degli ex capannoni Rossini rientra nel progetto Open working lab che ha ricevuto i fondi ministeriali previsti dal piano nazionale per la riqualificazione delle aree urbane degradate per un totale di 2 milioni di euro. Le opere, dopo un rallentamento nella prima parte dell'anno dovuta a una variante tecnica approvata dal ministero, ora vanno avanti speditamente. Lo scopo è quello di mantenere il profilo esterno di quell'area mettendo in sicurezza antisismica le strutture, con tutte le normative sulla sicurezza e impiantistica da applicare su locali così grandi e aperti, recuperati e non costruiti ex novo.

Ma la ristrutturazione più attesa, e anche più complicata, forse perché si andrà a mettere mano non solo a uno stadio ma ad un monumento simbolo della città, riguarderà il campo della Vittoria con lavori di recupero, restauro e rigenerazione per 1,9 milioni di euro, somma finanziata col fondo Sport e periferie. Pure in questo caso si parla di qualche settimana di tempo prima del via ai lavori.

Infine avanza con decisione anche il nuovo sottopasso ferroviario di via Roma sulla linea Civitanova-Albacina con l'affidamento nei giorni scorsi della progettazione definitiva strutturale e geotecnica alla società di ingegneria Dsd Dezi Steel Design di Ancona che dovrà eseguire l'elaborato entro 90 giorni decorrenti dalla comunicazione che il responsabile unico del procedimento invierà non appena disponibili i risultati della perizia geologica. Con l'affidamento della progettazione definitiva strutturale e geotecnica si completa l'iter tecnico, all'esito del quale potranno essere appaltati i lavori. Per la realizzazione dell'opera sono previsti circa 4,5 milioni di euro di fondi a carico di Rfi, Regione e Comune.

