Rifiuti, un impianto da 20 milioni di euro «Stop cattivi odori»

MACERATA Un ultimo grande progetto prima di lasciare un'azienda dove è entrato quando c'erano tre dipendenti e che oggi ne ha circa 560. Il digestore anaerobico è il grande sogno targato Cosmari per il futuro prossimo. Il direttore del consorzio Giuseppe Giampaoli lascerà il timone a fine anno e spera che almeno per allora il discorso sia quantomeno incardinato.

«Entro l'estate contiamo di chiudere il progetto definitivo, per poi sottoporlo al consiglio d'amministrazione e se tutto è ok poi in Provincia conferma Giampaoli . Giusto qualche giorno fa ero a Roma al Forum Rifiuti, un'iniziativa importante dove il Cosmari viene chiamato ogni anno a relazionare proprio per la sua virtuosità, e parlavamo di un aspetto cruciale di questo progetto: la scadenza delle incentivazioni alla produzione di biometano prevista per fine anno. Speriamo che questo termine venga prorogato altrimenti la questione si complica». Si complica perché parliamo di un impianto, da realizzare all'interno del perimetro del quartier generale di Piane di Chienti per un costo indicativamente di 20 milioni di euro, costo all'interno del quale c'è anche una ristrutturazione del vecchio impianto aerobico. Non proprio bazzecole. «Sul piatto dovrebbero esserci anche soldi provenienti dal Recovery Fund, che passano dalla Regione e per i quali abbiamo già avanzato le nostre richieste continua Giampaoli . Tecnicamente il progetto è in fase avanzata, molto dipenderà però dagli aspetti economici. Perché se i fondi sono totalmente pubblici, l'impianto resta totalmente pubblico. Se invece siamo costretti a percorrere altre strade le cose cambiano». Ovvero porte aperte a una eventuale collaborazione pubblico-privato. «Diverse banche hanno mostrato interesse a finanziare il progetto, evidentemente perché c'è liquidità da investire dice il direttore del Cosmari ma anche partner finanziari che lascerebbero la gestione in mano totalmente pubblica».

Il digestore anaerobico affiancherebbe quello aerobico già esistente. Semplificando all'estremo, parliamo di un impianto che si nutre dei rifiuti organici raccolti in provincia per trasformarli in gas, che poi finirebbe nelle reti che arrivano nelle nostre case. Insomma, si produce energia utilizzando rifiuti (solo un 20% della materia prima non viene utilizzato): sembrerebbe una situazione in cui hanno tutti da guadagnare. «Di sicuro, rispetto al compostaggio aerobico che utilizziamo ora, si darebbero minori problemi alla popolazione soprattutto per quanto riguarda i cattivi odori precisa Giampaoli . Il biometano prodotto lo possiamo immettere nella rete Snam che passa proprio vicino all'impianto, quindi anche da quel punto di vista c'è un'estrema comodità. I contro sono davvero minimi rispetto ai pro. Un impianto che risolve problemi più che crearli».

Se parliamo di smaltimento rifiuti, però, la madre di tutte le questioni è quella della nuova discarica provinciale. Questione dibattutissima ma sulla quale Giampaoli preferisce non entrare nel merito. «Il sentimento comune è che si sia in una fase di stasi, ma non sta a me decidere cosa fare sottolinea il direttore del consorzio . Quel che posso ribadire è che la discarica di Cingoli dovrebbe sospendere l'attività il 28 ottobre, al massimo potrà continuare per qualche settimana in più per i volumi che può ospitare. Oltre non si va. Tecnicamente si possono fare molte cose, anche ampliarla, ma non sta a me deciderlo. Bisogna programmare queste cose e il piano prevedeva la realizzazione di una nuova discarica. Siamo in grave ritardo su tutto: ormai o si trova una soluzione in tempi rapidi o si va fuori provincia. Ho già vissuto la scelta del sito di Cingoli e so bene che è traumatico». Ad ogni modo, per il portorecanatese Giampaoli la pensione si avvicina: a fine anno scade il suo mandato. «Al futuro ancora non penso, chissà, magari prenderò una canna da pesca e me ne andrò in mare, dato che vengo da lì», chiosa il direttore del Cosmari.

