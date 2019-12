Rifiuti, stop a furbi e degrado arrivano 007 e spycam mobili

L'AMBIENTE

MACERATA Sarà sempre più dura farla franca per i furbetti dei rifiuti. Tra ispettori ambientali, telecamere e spy-cam mobili sarà sempre più complicato violare le regole, abbandonare i rifiuti soprattutto quelli ingombranti. Da un lato la prevenzione, che resta la strada maestra per educare le persone ad avere approcci corretti con lo smaltimento dei rifiuti, ma dall'altro anche la repressione che stanno mettendo in atto i comuni che aderiscono al Cosmari e la stessa società di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio maceratese.

I controlli

Dopo tanti annunci finalmente si è infatti concretizzata l'operazione Ispettore ambientale, una nuova figura che contribuirà al controllo ed al rispetto di quelle che sono le regole di una normale e civile convivenza tra i cittadini che differenziano la raccolta rifiuti. Sono 32 i dipendenti del Cosmari che, dopo aver frequentato un corso di qualifica hanno superato la selezione per diventare Ispettore ambientale. Il compito di questa nuova figura, molto richiesta dalle amministrazioni comunali, sarà quello di vigilare sul territorio con l'intento di prevenire abbandoni o conferimenti sbagliati, di educare gli utenti e di informare. L'azione sanzionatoria è solo ed esclusivamente l'ultima ratio a cui far riferimento. Importantissime, quindi, le iniziative con un'interlocuzione diretta tra gli ispettori ambientali e i cittadini, con funzioni di comunicazione ed educazione ambientale più vicina all'utilizzatore, con un servizio di tipo capillare, per un controllo/assistenza della gestione del servizio di raccolta porta a porta anche con azioni di prevenzione da parte degli stessi ispettori ambientali.

L'incarico

Questa è l'ultima catena di una serie di iniziative poste in atto dalle amministrazioni comunali per circoscrivere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, il cui controllo sinora era affidato a telecamere fisse oppure a squadre di polizia locale dedite proprio a pizzicare' chi coscientemente viola le norme. A Macerata, città all'avanguardia nella raccolta differenziata, si è fatto ancora di più, con la decisione di adottare delle video trappole per smascherare chi aggira spesso le regole e resta impunito. Il Comune ha infatti deciso di affidare il servizio di videosorveglianza alla ditta Police Service di Corridonia: si tratta di un intervento di controllo attraverso le telecamere per complessivi 1.830 euro per un pacchetto di quattro prestazioni indirizzate proprio ad individuare i soggetti che non rispettano le regole del conferimento dei rifiuti. Le zone interessate saranno quelle extraurbane, laddove tali fenomeni risultano più evidenti e non è sempre facile risalire agli autori. Che spesso, peraltro, provengono anche da Comuni confinanti con quello capoluogo.

L'attività

Macerata regola le modalità di conferimento dei rifiuti urbani da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso l'ordinanza sindacale n. 26/2016, nella quale si dettano le prescrizioni relativamente alla tipologia dei rifiuti, ai giorni, agli orari, ai sacchetti ed ai luoghi di conferimento. Per prevenire, reprimere e sanzionare comportamenti scorretti, ecco che è stato varato questo piano di controlli che saranno resi possibili grazie ad un sistema di videosorveglianza mobile, da spostare di volta in volta in corrispondenza di una postazione diversa di cassonetti, a seconda della necessità di effettuare i monitoraggi sulla base degli abbandoni di rifiuti. In concreto il servizio consiste nel noleggio ed installazione di apposito apparato mobile di registrazione video/fotografica e nel supporto tecnico al comando della polizia locale relativamente all'estrazione delle immagini significative, in modo da rendere possibile l'attività di accertamento ed eventuale multa per chi abbandona rifiuti dove è vietato.

I criteri

Il contratto con la ditta Police Service di Corridonia comprende noleggio dell'apparecchiatura di videosorveglianza, completa di Sd card e batterie, l'installazione di videocamera in quota, nei luoghi indicati di volta in volta dal Comune, e smontaggio dopo un periodo variabile da 2 a 5 giorni, a seconda della frequenza di registrazione. Il supporto tecnico nelle attività di gestione delle registrazioni acquisite. Basta abusi e comportamenti illeciti nel conferimento dei rifiuti. Quella zona di frontiera tra campagna e città che può essere stata considerata terra di nessuno sinora da parte di coloro che, magari arrivando anche da comuni limitrofi, ne approfittano per abbandonare rifiuti è destinata a scomparire.

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA