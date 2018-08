Rifiuti, scatta la rivoluzione Microchip in tutti i quartieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AMBIENTE MACERATA Dal 2019 una rivoluzione nel pagamento della tassa sui rifiuti, con l'introduzione della tariffa puntuale, in base a quello che si differenzia nei sacchetti. In sostanza: meglio si differenzia e meno si paga. Il controllo del materiale conferito avverrà o attraverso il microchip nel sacchetto giallo dell'indifferenziata (al momento previsto solo in centro storico) oppure attraverso l'installazione di green point, cassonetti stradali, che saranno sotto controllo e avranno l'apertura con tessere, per l'identificazione degli...