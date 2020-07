Ricotta punta sul bike sharing è un progetto da 100mila euro

LA PROPOSTA

MACERATA Pronto per il via. L'immagine di Narciso Ricotta in bici in piazza Mazzini è molto evocativa, anche se ieri il candidato sindaco del centrosinistra ha presentato un progetto per il bike sharing che fa parte del programma amministrativo con cui la sua coalizione si presenta alle elezioni comunali. Progetto, del costo complessivo di centomila euro tra allestimento di sette pensiline in città e la dotazione di una sessantina di bici elettriche a pedalata assistita, che porta la firma dei fratelli civitanovesi Matteo e Nicola Forconi, titolari della Nmg.

Il ritrovo

Il ritrovo è nel punto in cui la piazza si divide tra l'anima pedonale e quella del parcheggio. Narciso Ricotta affronta concretamente il tema della mobilità sostenibile, abbinandolo all'utilizzo delle bici elettriche. «Finora la conformazione della città non aveva permesso l'utilizzo diffuso della bici, le nuove tecnologie ora consentono di farlo anche agli anziani. Per il capoluogo è prevista la realizzazione di sette stazioni in punti nevralgici della città (Sferisterio, piazza Mazzini, piazza Garibaldi, Santa Croce tra gli altri) dove poter prendere le bici e lasciarle in uno qualunque dei punti attrezzati in città, pensiline con impianto fotovoltaico, dotate di ancoraggio e di possibilità di ricarica. Ogni pensilina sarà studiata in base al contesto architettonico che la ospita. Ci sarà una App per l'utilizzo con un sistema di abbonamenti a durata variabile, da un giorno a un anno e a tariffe minime per incentivare tutti all'utilizzo delle bici a pedalata assistita per muoversi in città.

La viabilità

«Lo facciamo ha sottolineato Ricotta per migliorare la viabilità riducendo il numero delle auto in circolazione, abbiamo previsto la realizzazione di corsie ciclabili, uno spazio protetto per dare il massimo possibile della sicurezza». C'è anche stata una dimostrazione tecnica grazie alle bici di Matteo Frontoni della Bikers che ne ha spiegato le caratteristiche, dalla leggerezza al prezzo passando per i chilometri che si possono percorrere con la garanzia della pedalata assistita - con un gruppo, guidato da Narciso Ricotta, che dal centro si è mosso verso il centro storico. L'impressione è che ora ci sia da pedalare sul serio per le prossime elezioni comunali nella sfida, tra gli altri, contro il candidato del centrodestra Sandro Parcaroli. Ricotta dimostra serenità: «Se dovessi perdere le elezioni non ne farò un dramma. Non lascerò certo la politica che è nel mio dna. Ho cominciato da ragazzino, avevo quindici anni, ed ho conosciuto giganti come Ciaffi, Tambroni e Foschi. Posso dunque dire di aver avuto una buona scuola e di non dover temere nessuno, neanche chi è arrivato all'ultimo istante utile».

Luca Patrassi

