Ricostruzione, è subito allarme «Impiegati lavoratori irregolari»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOMACERATA «Le gravi irregolarità che abbiamo riscontrato nell'attuazione delle Sae temiamo fortemente che si trasferiscano ora alla ricostruzione. Ci sono già dei segnali inquietanti in merito». È lapidario Daniel Taddei, segretario provinciale della Cgil che, affiancato da Massimo De Luca della Fillea-Cgil, lancia l'allarme con dati e fatti concreti in vista della ricostruzione. Le vertenze Non solo. Le vertenze aperte con il consorzio Arcale e le ditte subappaltanti, a sette mesi dai primi passi, non hanno visto ancora nessuna...