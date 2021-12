Riaprono gli impianti sciistici di Sarnano

MACERATA Ci si aspettava solo una coltre di neve ma senza quella sfumatura della zona gialla che, ad ogni modo, non cambia troppo la routine di chi si vorrà recare sugli impianti sciistici maceratesi. Oggi si apre ufficialmente la stagione invernale 2021-2022 di Sarnano con gli impianti operativi dalle 8.30 alle 16.30 (la seggiovia Santa Maria delle Nevi e il tappetino del campo scuola di Santa Maria Maddalena). Sarà quindi possibile sciare nelle seguenti piste: N6 Maddalena A; N7 Maddalena B; N8 Maddalena C; N9 Acqua calda (pista nera); N10 Variante Acqua calda; N12 Maddalena D; N13 Maddalena Baby A; N14 Maddalena Baby B; e N15 Acqua calda (pista rossa). Tutti i parcheggi sono stati sgomberati dalla neve, in modo da rendere il più accessibile possibile e comoda la sosta degli sciatori. In zona sarà inoltre possibile usufruire del servizio bar e ristorazione presso i locali La capannina de Lu Pucio e La Piccola Baita.

Lo svago

A Bolognola impianti aperti tutti i giorni dalle 8.30 alle 16 già dal 12 dicembre, con la neve caduta copiosa che ha raggiunto i 100 cm nel corso di questa settimana. Riaperta mercoledì anche la pista di Porte di Berro, così come la sciovia che conduce alla parte più alta della stazione. Oggi e domani a disposizione anche il tappeto Madonnina per i bob. Da ricordare come in zona gialla (così come nella precedente zona bianca) rimangono valide le regole relative al Green Pass base: vaccino in corso di validità oppure tampone negativo valido 48 ore. Le linee guida del Governo hanno chiarito, infine, che in zona gialla salire sugli impianti scoperti, ovvero seggiovie e skilift, non comporta il possesso del Green pass base ma è obbligatorio solo in quelli coperti come funivie e ovovie. Sulle strutture di ristorazione, bar e baite sarà necessario avere il Green Pass rafforzato per consumare cibi e bevande all'interno, mentre non è richiesto per le consumazioni all'aperto. Mascherina da indossare anche all'aperto.

a. moz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA