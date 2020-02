Riapertura Municipio: c'è il conto alla rovescia

MACERATA Corsa contro il tempo per completare nel giro delle prossime settimane, i lavori nel Palazzo comunale di piazza della Libertà. L'edificio che ospita la sede istituzionale dell'ente, momentaneamente trasferita a palazzo Conventati dopo l'inagibilità dovuta al terremoto del 2016, sarà - come già annunciato nei giorni scorsi - la prima opera pubblica che riaprirà nel 2020. «Contiamo entro febbraio al massimo i primi giorni di marzo che il cantiere possa essere chiuso aveva affermato l'assessore ai Lavori pubblici, Narciso Ricotta- con la restituzione del palazzo municipale alla città dopo il periodo di chiusura dovuto all'inagibilità procurata dalle scosse sismiche». L'edificio è chiuso dal 2016 dopo i danni provocati dal terremoto. I lavori hanno riguardato il piano terra e il primo piano e la riconsegna del palazzo da parte della ditta incaricata è slittato per via di problemi nelle pareti, che nella zona dell'aula consiliare risultano discontinue e vuote il che ha richiesto interventi di ricucitura e integrazione. Ad allungare ulteriormente la tempistica ha contribuito la decisione presa in corso d'opera della completa sostituzione dei vecchi drappi rossi della sala consiliare che, in un primo momento non era prevista, e che sta andando avanti sotto il controllo della Soprintendenza ai Beni culturali. Il posticipo dei tempi di riapertura di sala del consiglio, sala giunta e sala di aspetto, della scalinata e sotto la saletta dove sono i gruppi consiliari è dovuto in particolare proprio ai nuovi arredi.

