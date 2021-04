Riaperti tutti i parchi e le tre aree attrezzate

CINGOLI Riaperti tutti i parchi dislocati sul territorio comunale: parliamo di ben 14 parchi (tra piccoli e grandi) e 3 aree attrezzate da fitness. Difficile trovare in altre località turistiche cosi tanti spazi verdi e luoghi di aggregazione sociale sia per i bambini che per gli adulti. E a questo notevole e prezioso patrimonio ambientale l'amministrazione comunale negli ultimi anni ha riservato una grande attenzione con diversi interventi volti a tutelarlo e valorizzarlo: dalle nuove staccionate al l'avvio del mega piano arboreo che ha visto monitorare oltre mille piante distribuite non solo nei tre viali principale del paese ma anche nei parchi e nelle aree alberate delle frazioni. E in questi giorni è partita pure la sistemazione delle panchine del Viale Valentini, poi sarà la volta del Viale Margherita e infine del Viale della Carità: complessivamente saranno rigenerate oltre 200 panchine dagli operai comunali, comprese quelle al Parco delle Pietre Vive. Altro intervento previsto riguarda il grande Parco delle Pietre Vive adiacente alla Portella: qui sono già iniziati i lavori di potatura e pulizia, inoltre è stata terminata la nuova staccionata che dall'arco della Portella attraverso delle scalette si raggiunge l'interno del parco. Scalette che saranno rifatte. L'altro intervento che partirà a giorni riguarda la riqualificazione del giardino presso l'area San Carlo, quello sotto ai Viali Valentini. Saranno rivitalizzati i vasi lungo le scalette e le siepi. Così questa piccola area verde, un po nascosta, ritornerà a splendere.

