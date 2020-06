Restyling ex capannoni Rossini manca solo l'ok delle Ferrovie

IL PIANO

MACERATA La pratica è in dirittura di arrivo. Si è in attesa dei permessi da parte di Ferrovie dello Stato, in quanto l'area è adiacente alla stazione di Macerata, poi finalmente si spalancherà il cantiere per la riqualificazione degli ex capannoni Rossini. Nell'arco di pochi giorni, quindi, si impianterà uno dei lavori certamente più rilevanti che riguardano il capoluogo, il più importante dell'era post Covid 19: la ristrutturazione degli ex capannoni Rossini rientra nel progetto Open Working Lab che ha ricevuto i finanziamenti ministeriali previsti dal piano nazionale per la riqualificazione delle aree urbane degradate per un totale di 2 milioni di euro.

L'iter

Un iter che si è prolungato nel tempo in quanto una delle ditte che aveva partecipato alla gara, classificatasi terza, aveva fatto ricorso al Tar che, ad inizio 2020, ha rigettato l'istanza: ditta che ha deciso di non procedere in appello, per cui questa fase è stata chiusa definitivamente e si è potuto procedere con gli atti necessari ad avviare i lavori. «Ci siamo, oramai è veramente questione di giorni ed aprirà finalmente il cantiere per il restyling degli ex capannoni Rossini- afferma l'assessore all'Urbanistica, Paola Casoni-. La pratica è quasi completata, mancano solo alcuni permessi necessari che le ferrovie devono inviarci in quanto l'area su cui si interverrà è immediatamente adiacente a quella dove transitano i treni della vicina stazione. E' chiaro che questo ricorso al Tar della ditta giunta terza ci ha fatto perdere molto tempo, visto che gli esiti del bando di gara erano definiti a giugno 2019. Praticamente un anno dopo si potrà finalmente dare il via al cantiere. L'impresa che è risultata aggiudicataria dell'appalto è la Costruzioni Penzi di Caserta, la stessa che ha lavorato negli anni scorsi al recupero dell'ex Gil attuale sede dell'Apm in viale Don Bosco. E' una ditta affidabile, che conosciamo bene, abbiamo avuto modo di testarla in quella circostanza per cui credo che opererà allo stesso modo nel lavoro di recupero degli ex capannoni Rossini». Il restyling di quell'intera area dovrebbe avvenire in un anno, per cui a metà del 2021 le opere saranno completate. Il progetto si pone come obiettivo non solamente quello di effettuate un recupero architettonico di un non-luogo, ma anche e soprattutto di valorizzare l'ex contenitore industriale, dandogli una nuova dinamicità sociale e produttiva: questo con particolare riferimento ai settori dei servizi alla persona, nella duplice matrice sociale e culturale, e dell'innovazione d'impresa. L'area potrà così diventare un'importante occasione di rivitalizzazione sociale e produttiva per l'intero quartiere che gravita intorno viale Don Bosco.

Il progetto

Il progetto Owl prevede all'interno del complesso, di ricavare spazi e ambienti destinati a differenti finalità, ognuna delle quali potrà operare in autonomia, offrendo al tempo stesso una complessiva strategia di sinergia tra le parti. Previste l'area eventi, collocata nel fabbricato più recente con spazi espositivi e per conferenze e l'area co-working, che si trova nei corpi di fabbrica di fattura industriale, riservata all'insediamento e allo sviluppo di nuove forme di imprenditoria giovanile, con l'ulteriore previsione di un bar-ristoro e di uno spazio di aggregazione destinato al relax e agli eventi informali all'interno di ciascuna area.

Il bando

Il progetto Open Working Lab fu presentato dal Comune di Macerata nell'ambito del bando emanato nell'autunno 2015 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è stato inserito nel piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle arre urbane degradate. Macerata si è aggiudicata, infatti, il 10° posto nella graduatoria nazionale dei 451 progetti ammessi su un totale di oltre 800 proposte presentate. L'attenzione dell'amministrazione era stata posta sull'intera area di viale Don Bosco, di cui sono stati analizzati punti critici e potenzialità, ponendo al centro dell'azione presentata due interventi di rigenerazione: il primo, riguardante il restauro architettonico dell'edificio storico dell'ex-Gil, divenuta sede dell'Apm mentre il secondo, la riqualificazione degli ex capannoni Rossini.

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA