Restyling di piazza Garibaldi «Terremo conto dei pedoni»

MACERATA Mamme con passeggini o carrozzine, anziani che faticano a scendere e salire le scale, portatori di handicap o chi è costretto da un incidente ad usare, anche se momentaneamente, una sedia a rotelle o delle stampelle. Così attraversare da corso Cavour in direzione di piazza Annessione e viceversa diventa un'impresa. Tanto che sono molti coloro che lo fanno, abusivamente, attraversando la strada in una zona dove non c'è vero passaggio pedonale.

E' divenuta un'abitudine anche per studenti, lì vicino c'è una grande sede dell'Università di Macerata, e per tanti maceratesi che preferiscono non scendere e salire le scale del sottopasso che attraversa piazza Garibaldi e consente di risalire in corso Cavour o in piazza Annessione. Non è un caso che, spesso, visto anche l'elevato traffico che si registra in una delle principali arterie di ingresso nel capoluogo, si verifichino investimenti di chi attraversa la strada dove non potrebbe. E non è un caso che, solo qualche settimana fa, quando si è discusso di mobilità sostenibile il sindaco Carancini ha fatto anche un accenno al progetto di riqualificazione che riguarderà piazza Garibaldi, affermando che «terrà conto di tre elementi essenziali: il bisogno di una piazza che colleghi il centro storico con corso Cavour, l'eliminazione delle auto sul lato della piazza dove si trova la statua di Garibaldi e infine, in tema di sicurezza, l'attraversamento della zona a raso».

Mentre i primi due aspetti erano già noti da tempo, quello di realizzare un attraversamento pedonale a raso di piazza Garibaldi rappresenta una novità. Anche se i tempi, probabilmente, non saranno immediati, visto che sembra che tale progetto di consentire il passaggio pedonale in superficie, sia collegato alla rivisitazione di tutta l'area. Eppure il problema delle difficoltà per alcuni cittadini di usare il sottopasso è antico, nato con la costruzione dello stesso, quando non fu previsto uno scivolo nelle scalinate che collegano corso Cavour a piazza Annessione. O almeno in 2 delle 4 rampe di accesso che collegano le due zone. Nel 2015 furono effettuati lavori di riqualificazione di questo sottopassaggio con verniciatura delle pareti, dei cancelli e dei montanti delle vetrine, la cancellazione di tutte le scritte sulle facciate dei loggiati di ingresso e la ripulitura di quelle che fiancheggiano l'accesso delle scalinate. Ma nonostante ciò l'utilizzo da parte dei cittadini di questo sottopasso non è elevato. «C'è un ragionamento ampio da parte dell'amministrazione anche su questo aspetto conferma l'assessore ai lavori pubblici, Narciso Ricotta- perché è ovvio che siamo a conoscenza delle difficoltà che alcune categorie di cittadini hanno nel dover affrontare la salita e la discesa delle scale del sottopasso di corso Cavour. La soluzione di un attraversamento a raso non ha, peraltro, costi elevati da affrontare ma dovrà essere adottata all'interno di un piano complessivo di tutta quell'area che sarà rivisitata all'interno di un progetto che si dovrà definire in molteplici aspetti».

Ma sulla sicurezza stradale, semafori e attraversamenti pedonali, il Comune interverrà invece presto su altre zone della città, attuando un piano da 300mila euro che riguarda il miglioramento e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali che sono circa una ventina sparsi in città. «Nell'ambito degli interventi stradali su asfalti e marciapiedi che stiamo eseguendo e che proseguiranno anche nei prossimi mesi sottolinea sempre Ricotta- c'è una particolare attenzione che dedichiamo alla sicurezza dei pedoni, appunto attraverso il rifacimento dei marciapiedi e anche di quello degli attraversamenti stradale, visto che spesso si registrano investimenti o incidenti in prossimità degli stessi. Con l'ausilio della polizia locale si è redatto uno studio in cui sono stati individuati i punti più critici, quelli che registrano più traffico e anche più incidenti, in modo da intervenire realizzando passaggi pedonali sempre più sicuri. Il modello su cui ci muoveremo sarà quello sperimentale adottato in via Trento. Ma non è detto che ovunque sarà effettuato lo stesso lavoro. Magari in una zona sarà più importante illuminare meglio quel passaggio mentre in un'altra installare un semaforo. Diciamo che per ogni zona individuata si studierà quella che è la soluzione migliore per rendere sicuro quell'attraversamento pedonale». Interventi sono previsti in via Martiri della Libertà, via Roma, via Gigli, attorno alle mura in viale Trieste e Leopardi, nelle vie Zincone, Romagnoli, Santa Lucia, Pergolesi, Pianesi, Pesaro, Pirandello e nelle tre frazioni.

