Restyling del percorso pedonale il parco di Villa Lauri si rifà il look

MACERATA Messa in sicurezza delle alberature e ripristino dell'anello pedonale del parco di Villa Lauri. Va avanti il processo di sistemazione del più grande polmone verde della città, frutto della sinergia instauratasi tra Unimc, che è proprietaria del parco, e il Comune di Macerata che l'ha avuto in comodato d'uso per 10 anni, e che si occupa della manutenzione, gestione e apertura.

Il progetto

Con una recente determina dell'ufficio Servizi tecnici comunale è stato approvato il progetto manutentivo di messa in sicurezza delle alberature e ripristino anello pedonale parco di Villa Lauri, integrato, a seguito delle prescrizioni della Regione Marche, dell'importo complessivo a carico del Comune di Macerata per 148mila euro, mentre la restante quota del finanziamento regionale accordato pari a 52mila euro verrà spesa dall'Università di Macerata per la realizzazione della recinzione del parco stesso. «Questo finanziamento ci consente di realizzare afferma l'assessore ai Lavori pubblici, Narciso Ricotta- la sistemazione del vialetto di ingresso al parco e il ripristino della fruibilità e funzionalità di alcune aree verdi: sono stati inoltre sistemati gli arredi, le panchine già presenti e posizionate di nuove, realizzata l'illuminazione e la segnaletica, compresi anche dei totem informativi sulla storia del parco. Il parco è stato inoltre dotato di un secondo ingresso, non esistente, per l'accesso dalla zona di Colleverde dietro alla palestra. Fondi che copriranno tutti gli interventi necessari a rendere fruibile per l'utilizzo pubblico il parco di Villa Lauri, di mq 44.600 e caratterizzato da un patrimonio arboreo di particolare interesse naturale. Il finanziamento che riguarda invece direttamente l'ateneo servirà per realizzare la recinzione trasparente in ferro, in sostituzione del muro attuale, togliendo quindi i confini tra il parco e la via pubblica».

La riapertura

A meno di un anno dalla riapertura del parco di Villa Lauri, avvenuta il 25 giugno 2019, questo polmone verde è tornato a rappresentare un punto di riferimento per molti cittadini del capoluogo che l'hanno imparato a conoscere o, in molti casi, l'hanno riscoperto visto che nel corso degli anni questo luogo è stato sede distaccata del manicomio provinciale, poi adibita a ricovero dei soldati affetti da vaiolo e, infine, sanatorio. «L'investimento che il Comune ha fatto sul parco di Villa Lauri, grazie alla collaborazione stretta con l'ateneo ha ribadito Narciso Ricotta - rientra nella visione di una città capoluogo dove il verde ha un ruolo rilevante rispetto non solo ad altre città marchigiane delle nostre stesse dimensioni ma anche a città molto più grandi. Ricordo che a questo si aggiunge il fatto di aver riacquisito Sasso d'Italia ed a breve cercheremo di metterlo a disposizione dei cittadini con un gruppo di associazioni che se ne occuperà in attesa del bando ufficiale di assegnazione a chi ne avrà diritto. Questo non è un parco e basta ma è dentro un sistema di relazioni importanti contrassegnato dal progetto Cammina nel verde su cui si sta lavorando e che prevede un grande anello di 27 chilometri intorno alla città dedicato al camminare. Un anello verde che a Macerata comprende parchi grandi come i Giardini Diaz o Fontescodella e Villa Cozza, e tanti altri siti più piccoli ma ugualmente importanti: se sommiamo tutti questi spazi contiamo su 40 aree verdi che sono disseminate in città.

Il pacchetto

Un risultato niente affatto scontato in una città delle dimensioni di Macerata. Un pacchetto di disponibilità di spazi urbani col verde per i cittadini che nel corso degli anni abbiamo implementato e che contiamo di aumentare ulteriormente in futuro». Tra le piante rare presenti nel parco collocato lungo viale Indipendenza in particolare si trovano sequoie, cedri del Libano, palme, magnolie, pini romani, lauri e allori. Il parco è fruibile ai cittadini, tutti i giorni, dalle ore 8 alle 20.30. Tra gli interventi accessori che devono essere ancora realizzati va ricordato che è prevista la creazione di un'area di sosta auto e di un marciapiede lungo la recinzione di Villa Lauri che proprio per consentire questo sarà arretrata rispetto alla posizione attuale.

