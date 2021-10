Restyling dei viadotti muove i primi passi il piano da 11,5 milioni

LA VIABILITÀ

MACERATA Missione compiuta. La Provincia ha rispettato la scadenza prevista del 30 settembre quando era necessario inserire sulla piattaforma online le proposte di intervento relative ad un imponente finanziamento di 11,5 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile che è stato destinato alla Provincia di Macerata.

Gli interventi

In particolare sono gli interventi previsti per tre ponti disseminati nel Maceratese che rappresentano opere molto rilevanti per il territorio: si tratta dell'impalcato sulla provinciale 105 Recanati-Osimo' a cui verranno destinati 1,5 milioni di euro, quello in muratura sulla Fermana che collega Trodica di Morrovalle con Monte San Giusto, i cui lavori prevedono un investimento di 2 milioni di euro e la realizzazione del nuovo ponte sulla Corridoniana tra Macerata e Corridonia il cui importo di 5,5 milioni di euro è certamente quello che assorbe la maggior parte delle risorse disponibili. «Gli uffici della Provincia, che ringrazio per il lavoro svolto, esordisce il presidente dell'ente, Antonio Pettinari - hanno rispettato la scadenza che ci era stata data dal Mit per avere celermente individuato gli interventi prioritari, tenendo conto della fattibilità, delle difficoltà progettuali e dei tempi di esecuzione, ed in anticipo sulla scadenza di fine settembre, il 29 è stata effettuata l'operazione, abbiamo inserito le proposte sulla piattaforma del Ministero. Potevamo farla anche prima questa operazione, ma abbiamo atteso fino alla settimana scorsa quando si è svolta una riunione tra Ministero e rappresentanti Upi nella quale sono state spiegate le modalità di caricamento delle proposte, cosa che abbiamo poi fatto anticipando di un giorno la scadenza del 30 settembre. A questo punto restiamo in attesa che venga valutata la coerenza e la conformità col bando e sia dato il via libera alle proposte presentate e solo in quel momento potremo passare alla fase progettuale che riguarda in modo particolare i ponti che rappresentano la maggior parte delle risorse che potremo spendere del finanziamento che ci è stato concesso. Sui tempi non mi sbilancio, spero che bastino poche settimane per avere le risposte in modo da metterci subito al lavoro coi progetti».

Gli importi

Per i prossimi tre anni il Mit ha stabilito gli importi precisi per ogni annualità da destinare alla messa in sicurezza di ponti e viadotti sulla viabilità provinciale. Complessivamente sono undici gli interventi previsti per il triennio 2021-2023, con una suddivisione di spesa che prevede 3,5 milioni di euro per la prima e terza annualità e 4,5 milioni di euro per il 2022. «La Provincia è stata sempre molto impegnata sui ponti e viadotti in questi anni - prosegue Pettinari -, sia sulla costruzione, che sulla manutenzione ordinaria e straordinaria. L'obiettivo è mettere in sicurezza le infrastrutture e per questo abbiamo destinato importi differenti sugli impalcati, poiché i lavori dipendono dalla tipologia di ponte e dalla grandezza. In particolare il nuovo ponte sulla Corridoniana affiancherà l'esistente. In questa zona c'è una circolazione molto intensa, quindi una pressione enorme. Gli altri due snodi trafficati, ovvero Villa Potenza e il collegamento Montecosaro-Casette d'Ete, li abbiamo risolti, ora interveniamo qui. Se in futuro, a Piediripa ci fosse necessità di fare lavori di manutenzione straordinaria, dovremmo chiudere il ponte e sarebbe importante il disagio per la viabilità. Il ponte sarà di 190 metri, costruito a monte e con tre campate, una grande centrale e due simili ai lati. Sarà di acciaio e calcestruzzo, una tipologia molto semplice e consolidata». Nel dettaglio, sono stati previsti i seguenti interventi: il ponte sulla Recanati-Osimo (1,5 milioni), quello sulla provinciale Tolentino-Camerino (450 mila) a Belforte del Chienti, a Treia e Pollenza sulla provinciale 53 (450 mila), a Penna San Giovanni e Monte San Martino (450 mila), a Gagliole (50 mila), a Sant'Angelo in Pontano verso Monte San Martino (400 mila) e a Caldarola verso Camporotondo (200 mila). A seguire interventi sulla Fermana tra Morrovalle e Monte San Giusto (2 milioni), Porto Recanati verso Numana (500 mila) e l'inizio del nuovo ponte di Piediripa (2 milioni) che proseguirà l'anno seguente con un importo di 3,5 milioni di euro.

Mauro Giustozzi

