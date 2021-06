«Resta la sosta in piazza I mercatini? Di lunedì»

IL RILANCIO

MACERATA Assente giustificato il sindaco Sandro Parcaroli, si è svolta l'altra sera la riunione indetta dall'amministrazione comunale per discutere con i commercianti del centro storico dei problemi della categoria e per presentare alcune idee dell'esecutivo. In cinquanta hanno partecipato all'incontro che si è svolto nell'auditorium della biblioteca comunale Mozzi Borgetti.

Le rappresentanze

Per l'amministrazione c'erano la vicesindaco Francesca D'Alessandro e gli assessori comunali Laura Laviano, Katiuscia Cassetta e Paolo Renna. Un bilancio positivo quello che traccia l'assessora alle Attività produttive Laura Laviano: «Ho riscontrato un clima cordiale e propositivo, ho ascoltato voci di consenso rispetto a quanto finora messo in campo dall'amministrazione e richieste che hanno toccato vari settori». La motivazione dell'incontro con i commercianti: «E' il primo di una lunga serie che ci porterà a confrontarci con i cittadini sui problemi del capoluogo, una campagna di ascolto e di illustrazione di quanto intanto stiamo facendo. Quanto alla serata di ieri i punti toccati sono stati molti, da richieste attinenti problemi del singoli operatori ad altre di interesse generale. Si è discusso delle esigenze di piazza Mazzini, della possibilità di spostare il semaforo a chiamata di viale don Bosco, della necessità di togliere le contestatissime sedute bianche di via Matteotti, della possibilità - ora che la città è interessata dalla sistemazione di molti edifici interessati dal sisma - di far mettere ai negozianti cartelli pubblicitari per non finire visivamente soffocati dalla presenza dei ponteggi e delle reti».

La sosta

Nel dettaglio: «Ci hanno chiesto della sosta in centro storico. Non è nostra intenzione togliere i parcheggi dalla piazza centrale, non lo faremo fino a quanto non saranno operative le soluzioni alternative. Alcuni commercianti ci hanno anche segnalato la disparità di situazione tra chi ha in affitto locali del Comune e chi dai privati visto che il Comune ha tagliato il canone del 20% appunto per aiutare i commercianti in un momento difficile. Lo abbiamo fatto per dare un segnale di vicinanza e di sostegno ai commercianti e alle loro famiglie nella speranza che anche i privati si muovessero in tal senso, non è che possiamo obbligare i privati a ridurre i canoni dei loro locali».

I lavori

Lavori in corso per vivacizzare le sere d'estate in città. «Pensiamo di muoverci - dice l'assessore Laviano - sulla linea di quello che fanno i Comuni costieri durante l'estate con i mercatini. Inizialmente avevamo ipotizzato mercatini il sabato dopo cena ma ci siamo orientati verso il lunedì visto che magari nel weekend i maceratesi vanno verso la costa. Sta riscuotendo grande successo il format In attesa della Notte dell'Opera che porteremo anche nei quartieri, tantissime le adesioni e vogliamo aumentare il numero delle serate. Quanto all'inverno faremo iniziative a tema tutte le domeniche lasciando Il Barattolo che è una presenza consolidata. Protagonisti saranno l'artigianato, i fiori, l'enogastronomia ed attiveremo collaborazioni con Slow Food e con i Comuni dell'entroterra per promuovere territori e prodotti tipici».

La sicurezza

Le segnalazioni delle ultime settimane sui problemi di circolazione in centro storico per il grande afflusso di giovani, problemi di sicurezza per via delle auto che fendono la folla con tutti i rischi del caso. «Nelle giornate in cui ci saranno eventi in centro, vieteremo il transito alle auto e lo faremo piazzando una transenna all'altezza del varco di via don Minzoni con una persona che controllerà e spiegherà la situazione a chi lo dovesse chiedere. Per le altre situazioni stiamo valutando le decisioni da adottare sempre per garantire la massima sicurezza».

