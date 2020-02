Regionali, Carancini si scalda Micucci e Verrillo già in lista

LE CANDIDATURE

MACERATA Assemblea del circolo cittadino dei democrat per sostenere Narciso Ricotta alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco. Gremita ieri mattina la sede di via Spalato del Partito democratico, una cinquantina gli iscritti che hanno seguito l'incontro messo in calendario dal segretario cittadino dei dem Stefano Di Pietro.

L'assemblea

«Un'assemblea partecipata - ha osservato il segretario Stefano Di Pietro - che conferma la voglia di partecipazione alle scelte importanti per la vita di una comunità. Organizzeremo altri incontri prima delle primarie e comunque registro con soddisfazione che sul nome di Ricotta c'è stata la condivisione unanime dell'assemblea». Assente il sindaco Romano Carancini (che aveva comunque già detto di voler sostenere Ricotta alle primarie), l'assemblea ha visto presenti tra gli altri l'assessore regionale Angelo Sciapichetti, l'ex deputata Irene Manzi, Giuseppe Spernanzoni, Giovannino Casale e Alberto Ardiccioni che hanno anche manifestato il proprio punto di vista sulla situazione politica e sulle prossime primarie di coalizione. Anche se in maniera non ufficiale il dietro le quinte dell'assemblea ha visto molto gettonato il tema delle elezioni regionali con la partita ancora in corso per il tramite o meno delle primarie - per l'indicazione del candidato governatore.

La lista

Sembra sicura la presenza nella lista Pd per le regionali del sindaco Romano Carancini che di recente ha anche presentato nella biblioteca maceratese Mozzi Borgetti il libro del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli: Carancini sembra avere le porte aperte nel caso che la candidata governatore sia la Mancinelli. È anche vero che nel caso appena indicato le divisioni esistenti nel partito si manifesterebbero in modo ancora più eclatante senza escludere l'ingresso in campo del segretario cittadino dem Stefano Di Pietro. Scontata la ricandidatura del consigliere regionale uscente, il civitanovese Francesco Micucci mentre è data per sicura la candidatura della maceratese Bianca Verrillo.

Il centrodestra

Detto del Pd, nel centrodestra il cima apparente è di grande relax. Il candidato a sindaco era stato annunciato prima per le festività natalizie, poi subito dopo le elezioni emiliano-romagnole ma ad oggi non c'è nemmeno traccia di incontri partecipati dai vertici. Al tavolo del centrodestra maceratese sono tutti in attesa della Lega che non ha ancora ufficializzato la propria posizione ed ora il clima è addirittura peggiorato vista l'incertezza che sembra esserci anche per le indicazioni regionali. Sembra logico pensare che se la Lega dovesse esprimere il nome del candidato governatore delle Marche, poi non dovrebbe indicare il candidato sindaco di Macerata: dunque tutto fermo in attesa di posizioni ufficiali che continuano a ballare. Il centrodestra maceratese è unito, sicuramente è un passo in avanti rispetto agli ultimi due decenni ma è anche semplice rilevare che finora non è stato formalizzato alcun nome: dunque nessuno ha avuto modo di esprimersi o di annunciare uscite. A godere dei favori del pronostico è il consigliere comunale Andrea Marchiori, da qualche tempo in quota Lega ma sul suo percorso incombe un tavolo del centrodestra formato da altri pretendenti al titolo che sono Riccardo Sacchi per Forza Italia, Maurizio Mosca, l'ex sindaco Anna Menghi e Francesca D'Alessandro per Fratelli d'Italia. Un quadro confuso con elementi di tensione interna che iniziano a manifestarsi visto il passare del tempo: febbraio è entrato in scena e nel centrodestra manca ancora l'indicazione del protagonista, il nome del candidato sindaco. Manca, per la verità, anche nel centrosinistra ma in quel caso si tratta solo di attendere l'esito delle primarie già fissate e messe in calendario per il 16 febbraio.

Luca Patrassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA