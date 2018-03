Rapina a mano armata al bar Banda catturata dalla polizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SICUREZZAMACERATA Rapina a mano armata al bar Ninetto in via Roma, catturata la banda di rapinatori. Dopo un'indagine lampo della polizia (poco più di un'ora per individuare i presunti responsabili), gli agenti hanno arrestato due uomini di 64 e 46 anni e denunciato a piede libero un cinquantaduenne. «Stiamo cercando di acquisire gli ultimi tasselli per ricostruire il suo ruolo nella rapina», ha spiegato il capo della Squadra Mobile, il vice questore aggiunto Alessandro Albini. Accanto a lui ieri mattina c'era il commissario capo...