Rafforzata la videosorveglianza Entrano in funzione otto spycam

IL PIANO

MACERATA Nuove telecamere per garantire la sicurezza nelle zone più sensibili della città. In prossimità di istituti scolastici o giardini e parchi pubblici. Un progetto che il Comune di Macerata sta portando avanti grazie a finanziamenti ministeriali che consentiranno di ampliare il parco della videosorveglianza in città. Che sarà implementata nel giro di qualche mese da queste apparecchiature che consentiranno di offrire più sicurezza a zone altamente frequentate da residenti e studenti.

Gli strumenti

«Sono complessivamente 8 le telecamere che entreranno in funzione afferma il comandante della polizia locale, Danilo Doria -, quattro delle quali sono dotate di una tecnologia ad altissima definizione che consentirà di effettuare anche degli zoom per verificare eventuali situazioni di potenziale rischio nelle aree dove saranno collocate. Altre 4, invece, sono telecamere tradizionali, fisse, che pure andranno a coprire aree del capoluogo che stiamo individuando in questo periodo. Il progetto può contare su un finanziamento ministeriale di 26 mila euro ma l'amministrazione comunale, che ringrazio per aver sposato appieno questa iniziativa, potrà poi integrare questa cifra se risulterà necessario per il miglior funzionamento del progetto». Non basterà solo installare queste nuove 8 telecamere ma per rendere operativo il sistema sarà necessario anche un periodo di formazione del personale che poi dovrà gestire e lavorare dalla sede della polizia locale. «Su questa iniziativa c'è un'impostazione molto positiva da parte di prefettura e questura spiega Doria-. Il progetto dava finanziamenti anche solo per la videosorveglianza ma io mi sono voluto spingere oltre: sì videosorveglianza, ma investire anche sul corpo in quanto poi sarà necessario dotare la sala operativa di agenti preparati su questa materia».

I punti

«Verranno quindi potenziati alcuni luoghi che abbiamo condiviso con le altre forze dell'ordine, con telecamere che possono seguire i movimenti della persona sospetta, individuata dall'operatore che è in centrale il quale potrà allertare la pattuglia più vicina per un intervento in tempo reale», conclude Doria.

