Raccolte 400 firme per dire no all'antenna

MACERATA Ieri mattina sono state consegnate al sindaco Sandro Parcaroli più di 400 firme. «Si è trattato di chiedere, ancora una volta, una diversa soluzione rispetto all'istallazione dell'antenna nel piazzale della Stazione di Sforzacosta dando seguito alla volontà dei tanti residenti che hanno partecipato - riferiscono Marco Menchi, attivo per il quartiere, e Ninfa Contigiani, che aveva sollevato la questione in Consiglio comunale -. Le firme sono state presentate come strumento messo a disposizione dell'amministrazione proprio per poter riaprire con l'operatore telefonico la partita della localizzazione in altro luogo, diverso dal centro di una zona residenziale. L'amministrazione, presente anche con l'assessora Laura Laviano e il dirigente tecnico Tristano Luchetti, si è impegnata a valutare nuove possibilità di collocazione, tra cui alcune ipotesi individuate dai firmatari, anche tenendo conto del sottolineato disagio cui verserà l'organizzazione di Macerata soccorso' che nell'area della stazione ha una parte del proprio deposito mezzi e attrezzatura». Insomma, si riaccende la discussione sul futuro di questa installazione a Sforzacosta contro cui adesso si battono diverse centinaia di cittadini.

