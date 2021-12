Raccolta fondi c'è un premio molto speciale per Macerata

MACERATA Il progetto Il Cuore Grande di Macerata ha ricevuto nei giorni scorsi il premio Persona e Comunità giunto alla sua ottava edizione e organizzato dal centro studi Cultura e Società Associazione di Promozione Sociale. Il premio rappresenta oggi il più importante riconoscimento che valorizza le buone pratiche in ambito sociale realizzate da pubblica amministrazione e volontariato. «Siamo onorati di aver ricevuto questo importante riconoscimento per un progetto che rappresenta il segno della vicinanza e dell'attenzione dell'amministrazione all'emergenza pandemica che non ha interessato solo l'aspetto propriamente sanitario ma ha prostrato fasce sociali che si sono trovate in difficoltà a causa della riduzione delle risorse ha commentato l'assessore alle Politiche Sociali Francesca D'Alessandro -. Il Cuore Grande di Macerata ha inoltre dimostrato la sensibilità non solo delle istituzioni ma anche della cittadinanza tutta in una solidarietà che in questo momento così duro ci dà un segnale di speranza».

Il premio

Il premio Persona e Comunità si propone di valorizzare e diffondere le migliori esperienze finalizzate allo sviluppo, al benessere e alla cura della persona realizzate dalla comunità rappresentata dalle pubbliche amministrazioni e dalle organizzazione di volontariato. Il premio riconosce, nello specifico, tutti quei progetti meritevoli volti al miglioramento concreto della qualità della vita in un'ottica di servizi offerti alla persona e ai cittadini. Per questa edizione i progetti dovevano riferirsi a interventi assunti in ambito sanitario, sociale e/o territoriale per far fronte all'emergenza della pandemia e ai suoi sviluppi successivi. Il progetto Il Cuore Grande di Macerata, grazie alla generosità di tanti cittadini e all'impegno dell'amministrazione comunale, in un anno ha permesso di raccogliere circa 60mila euro che sono stati erogati a favore dei cittadini residenti a Macerata che necessitavano di misure temporanee di sostegno economico a seguito di una riduzione sostanziale del reddito familiare derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

