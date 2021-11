Rabbia a Campogiano «Nuovo svincolo troppo vicino alle abitazioni»

LA PROTESTA

MACERATA Svincolo della superstrada a Campogiano, i residenti insorgono: «Nessuno ci ha avvisati, ci vogliono espropriare i terreni e costruire un'opera gigantesca a ridosso delle case. Non è una questione di indennizzi, molti di noi sono piccoli coltivatori che sopravvivono con il loro lavoro, con meno terre come faremo? E l'inquinamento che quest'opera porterà?». Partite le lettere al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e al presidente della Provincia, Antonio Pettinari.

Il progetto

«Nessuno continuano - è contrario alla realizzazione dello svincolo, anzi, il problema è dove è stato progettato, proprio a ridosso di alcune abitazioni, basta spostarlo di 80/100 metri ad est dove c'è una grande area senza case e lì la fonte dell'inquinamento sarà più distante dalle case con beneficio dell'incolumità delle persone». Lo svincolo di Campogiano rientra nel progetto della Quadrilatero spa per realizzare l'intervalliva di Macerata, tratto Sforzacosta-Pieve e il collegamento al capoluogo tratto Mattei-La Pieve e dovrebbe sorgere in contrada Campogiano.

La mobilitazione

«Il 7 luglio scorso ha spiegato l'avvocato Andrea Giustozzi a cui si sono rivolti diversi proprietari di terreni e abitazioni che si trovano a ridosso di dove dovrebbe sorgere lo svincolo , è stato depositato in Comune l'avviso di avvio del procedimento per apporre il vincolo espropriativo, da quel momento chi voleva presentare osservazioni sul progetto aveva 120 giorni, ma nessuno è stato avvisato». «Lo abbiamo saputo per caso domenica ha spiegato un residente, Renzo Rapanelli , ultimo giorno utile per presentare le osservazioni, ci siamo rivolti all'avvocato Giustozzi e abbiamo inviato le lettere il giorno stesso. Il sindaco di Corridonia non ci ha fatto sapere niente». Ieri alcuni dei residenti si sono riuniti per chiedere ai rappresentanti delle istituzioni di ascoltare le loro osservazioni.

«Così com'è il progetto è lesivo del loro sacrosanto diritto di proprietà e pregiudizievole anche per la salute delle persone che abitano in corrispondenza delle edificande rampe d'accesso dello svincolo - ha aggiunto il legale -. Come mai la Quadrilatero l'ha voluta realizzare a ridosso delle case quando a 80 metri c'è un grande terreno senza abitazioni?». «Io faccio produzioni bio ha aggiunto Rapanelli , ho otto ettari, me ne vogliono togliere due, che mi resta? Con l'inquinamento che lo svincolo porterà come faccio a garantire una coltura biologica? Vendo i prodotti dello svincolo?». Quello che i residenti non si spiegano ieri erano presenti anche Sauro Micucci, Lorella Maccari, Paola Sileoni e Nazareno Ciabocco , è il perché di quel progetto in quella porzione di terreno e non piuttosto ad est dove anche i costi di realizzazione sarebbero molto più contenuti. «Questo progetto prosegue l'avvocato Giustozzi prevede oltre naturalmente agli indennizzi per tutti i residenti, la realizzazione di pannelli fonoassorbenti, si parla anche di cambiare gli infissi nelle abitazioni che insistono in quell'area. Cento metri più a est c'è un vero e proprio campo aperto dove i pannelli non sarebbero necessari. Per non parlare dell'inquinamento, quello svincolo sarebbe l'uscita presa da tutti coloro che provengono dall'Umbria e devono raggiungere Macerata e che immetteranno in corrispondenza delle case una invisibile, pericolosa e consistente quantità di sostanze inquinanti, creando pericolo per le persone».

La battaglia

«Dovremo vivere con le finestre chiuse», ha osservato Sileoni. «Soprattutto in questo periodo in cui si parla tanto di ridurre l'inquinamento e di tutelare la salute delle persone hanno aggiunto i residenti , si vuole edificare un'opera pubblica mastodontica con un inutile aggravio di costi». In totale dovrebbero essere espropriati 12 ettari di terreni, e decine sono i residenti coinvolti tra Corridonia e Macerata. «Stiamo valutando ha concluso l'avvocato Giustozzi di informare la Procura della Repubblica al fine di capire se la questione è regolare anche da un punto di vista penale».

Benedetta Lombo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA