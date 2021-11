Quindici ore di diretta per il museo del Synth

MACERATA Sono state quasi 15 ore di diretta con una media di 70 visitatori per ogni giorno connessi sui vari canali che hanno trasmesso la terza edizione del Museo del Synth Marchigiano e Italiano, patrocinato dal Comune di Macerata, che si è svolta in diretta da Macerata, in una online edition. Altra novità, un format nuovo che vede la sinergia con il Soundmit di Torino, festival importante nel panorama europeo che corona una collaborazione che si è rivelata un vero successo, sottolineato, in apertura del suo intervento presso la sede temporanea del Museo da cui si è trasmessa l'edizione, dall'assessore al Turismo e agli eventi del Comune di Macerata Riccardo Sacchi: «E' un'ottima occasione per Macerata. La sinergia con Torino, così come la presenza di tanti attori del panorama artistico, industriale, culturale e scientifico dello strumento elettronico, è una punta di diamante per la nostra città. Come nell'avanguardia del Futurismo abbiamo espresso nomi come Pannaggi, Tulli, Crali, Peschi, Sante Monachesi, in questo caso valorizziamo la produzione di strumenti che hanno fatto la storia della musica mondiale. Il Museo del Synth è un enorme potenziale per quanto riguarda la musica, la tecnologia, l'arte e il turismo».

I gioielli

Macerata è stata inoltre protagonista con i suoi gioielli: l'Arena Sferisterio e Palazzo Buonaccorsi sono stati set di live musicali mandati in onda durante la diretta. Il Maestro Enrico Cosimi è stato protagonista di un'esibizione unica allo Sferisterio. Le immagini, riprese e montate da Marco Bragaglia, sono un video di pregiata qualità che ha trasmesso immagini suggestive che rendono l'immensa bellezza della città. Il collettivo macchine nostre, il board del Museo, composto da Paolo Bragaglia, Riccardo Pietroni, Leonardo Gabrielli e Agostino Maria Ticino, ha espresso tutto il fascino dell'architettura del Palazzo esaltato dai suoni degli strumenti prodotti da questo territorio. Protagonista del finale a sorpresa di questa edizione, l'ultimo acquisto del Museo: ne esistono 3 esemplari al mondo, ora, uno è a Macerata e durante l'ultimo contributo della due-giorni si è raccontata la storia della sua acquisizione e abbiamo anche ascoltato i suoi suoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

