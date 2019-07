«Qui si continua a dare scadenze senza pianificare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA POLEMICAMACERATA La ricostruzione va programmata, altrimenti non se ne viene a capo. A parlare sulle ultime ordinanze del commissario alla ricostruzione Piero Farabollini è il presidente di Inarsind Marche (sindacato ingegneri ed architetti liberi professionisti), l'ingegnere camerte Roberto Di Girolamo. «Situazione del sisma centro Italia, tutti parlano, ma nessuno prende un decisione scrive Di Girolamo - si continua a normare in corsa, cercando di riparare una norma che non funziona, come se si continuasse a riparare una gomma piena di...