Quattro palazzi da demolire lenta ripartenza post Covid

I PROGETTI

MACERATA A segnare il passo causa Covid 19 anche i progetti di demolizione e ricostruzione di intere palazzine i cui i condomini avevano optato per questa soluzione che vede allungarsi i tempi. In particolare gli edifici di via Maffeo Pantaleoni, via Cincinelli, via Bartolini e via Rosati che dovranno essere abbattuti e ricostruiti. Per questi casi si sta sommando il contributo per il terremoto ai bonus fiscali sisma ed energetici, crediti di imposta che, di concerto con l'Ufficio Ricostruzione, consentono di fare la scelta di demolizione e ricostruzione ex novo.

L'accollo

Con l'accollo di somme modeste da parte dei proprietari consentirà loro in futuro di avere dei palazzi nuovi, antisismici, ad alta efficienza energetica. Una grande opportunità di rigenerazione e riqualificazione urbana. Quando dal dramma del terremoto ne scaturisce un'opportunità da cogliere al volo. Il progetto riguarda diverse aree della città che, nel giro di qualche anno, vedranno sorgere nuovi edifici moderni, funzionali, energeticamente autonomi, al posto di palazzi costruiti 50/60 anni fa, che sarebbero stati difficilmente ristrutturabili. Un lavoro certosino che ha visto agire assieme l'amministrazione comunale, gli amministratori dei condomini e gli stessi proprietari delle abitazioni, per intervenire con abbattimento e ricostruzione di palazzi vetusti che sarebbero stati difficilmente recuperabili. Scegliendo di demolire e ricostruire ex novo, con l'accollo di somme modeste da parte dei proprietari consentirà loro in futuro di avere dei palazzi nuovi, antisismici, ad alta efficienza energetica.

La riqualificazione

Questo contemporaneamente porta ad una riqualificazione e rigenerazione di interi quartieri della città. Edifici che erano in condizioni di deterioramento già prima del terremoto ed ora sono inagibili. Per effettuare la demolizione-ricostruzione delle case di questi quartieri è necessaria un'integrazione economica da parte degli stessi proprietari degli appartamenti. L'accollo della spesa per la demolizione degli edifici da parte dei singoli proprietari oscillerebbe intorno ai 10-20 mila euro, cifra che consentirebbe di avere poi appartamenti dal valore di mercato molto più alto rispetto a quello attuale.

Gli appartamenti

Si andrebbero a costruire appartamenti di 70/80 metri quadrati nuovi, antisismici, con ascensore e garage privato, alla più elevata classe energetica. Si sta verificando adesso se questi stabili che verranno demoliti e ricostruiti potranno spostarsi di poco dalla sede attuale per ricavare un parcheggio, una miglior viabilità al servizio di queste nuove case. Gli stessi proprietari degli appartamenti hanno compreso come questa strada sarebbe stata quella migliore per poter rientrare in un'abitazione nuova e moderna rispetto a quella gravemente danneggiata e complicata da recuperare. Macerata ha già visto l'abbattimento di un edificio lesionato dal terremoto. E' accaduto nel novembre del 2018 quando fu demolito un palazzo di via Rosetani al civico 27, nel quartiere di Santa Lucia, gravemente lesionato dalle scosse di agosto 2016, e che ora è in fase di avanzata ricostruzione nello stesso sito.

