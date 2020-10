Quattro giovani sul palco: storie diverse ma tutti uniti dallo studio

MACERATA Per dirla con il presidente Mattarella «sono gli studenti i destinatari di questa festa». Quattro dei diecimila e passa studenti di Unimc ieri erano sul palco del Lauro Rossi, vicini al Capo dello Stato, a porgere il saluto a nome dei colleghi e, anche e soprattutto, a far comprendere gli infiniti mondi che popolano Unimc. Quattro giovani, quattro storie diverse, fatte di impegno e di sacrificio. A parlare sono stati Damian Czarnecki, Nicola Maraviglia, Viorica Ursu e Arianna Giulianelli. «Ho lasciato il mio Paese - ha detto Viorica Urse - per cercare una vita migliore. Per qualche anno sono stata clandestina, vivendo nel timore di dover tornare in Moldavia. Dopo i primi lavori precari, ora sono residente e ho potuto iscrivermi all'Università. Ricordo la mia prima lezione, l'eccitazione e la fierezza per aver coronato un sogno: conquistare il diritto di studiare e, insieme, l'uguaglianza e la dignità di persona, non più clandestina». Nicola Maraviglia: «Torna forte quell'idea di comunità che ci caratterizza da più di sette secoli e che credo sia a nostra forza e la chiave di volta per uscire da situazioni difficili come l'attuale. Arianna Giulianelli: «Mi sono sempre fatta condizionare dalla mia disabilità.. Ma ho avuto la determinazione di dimostrare che non ci sono né barriere né limiti, se, come me, pensi di voler raggiungere un obiettivo e hai una forte voglia di riscatto«». Damian Czarnecki: «Qui a Macerata ho conosciuto infiniti mondi. Nazionalità, religioni, generi non costruiscono barriere ma facilitano l'incontro, la conoscenza, lo scambio, la condivisione».

