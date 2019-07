Quattro edifici di via Pantaleoni al bivio ancora dubbi tra restyling o demolizione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VICENDAMACERATA Il futuro dei quattro edifici di via Maffeo Pantaleoni a Macerata sgomberati a seguito dei danni subiti dal terremoto del 2016 si conoscerà a settembre. I condomini dovranno decidere se optare per la ristrutturazione dell'esistente oppure dare il via alla demolizione e ricostruzione ex novo dei civici 105-107-109 e 111 che interessa oltre 60 famiglie le quali a tre anni dal sisma attendono di avere un futuro. La riunioneIn una riunione svoltasi la scorsa settimana si è fatto il punto della situazione e delle prospettive...