Quasi ultimata la raccolta delle macerie del terremoto

MACERATA Va verso la conclusione una delle attività che hanno caratterizzato gli ultimi anni di vita del Cosmari, ovvero lo smaltimento delle macerie del sisma del 2016. Il consorzio aveva ricevuto l'incarico di occuparsi della rimozione di tutti i materiali per quanto concerne la parte pubblica nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno e il suo compito è prossimo alla conclusione: delle 900 mila tonnellate di pietre, legno, ferro e altri materiali il Cosmari ha raccolto circa 800 mila tonnellate, per cui si prospetta una fine lavori entro l'anno corrente. L'impianto di smaltimento a due passi dallo stabilimento di Piane di Chienti già ora lavora a ritmo più ridotto perché di materiale da smaltire ce n'è molto meno: ciò che resta è in massima parte quello di competenza privata, su cui il Cosmari non può intervenire ma che pian piano dovrebbe sparire con l'avviarsi della ricostruzione. Smaltire le macerie ha un costo che varia dagli 8 ai 9 euro per tonnellata perché si tratta di rifiuti speciali e quindi come tali vanno trattati. Questo a fronte dei 50 euro a tonnellata che la Regione corrisponde al Cosmari per lo smaltimento in loco. Ci sarebbe anche una parte di rifiuti che viene recuperata e venduta, ossia soprattutto il ferro e il legno, ma la percentuale sul totale si aggira intorno al 2%. D'altronde, nelle vecchie case di montagna del nostro Appennino difficilmente si usavano materiali ferrosi per la costruzione, men che meno il cemento armato. Con questa attività il Cosmari si è potuto permettere di non alzare le tariffe per diversi anni. Cosa che, invece, è tornata fare capolino nell'ultimo anno.

