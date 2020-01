Quasi 400 veicoli irregolari le spycam stanano i furbetti

LA SICUREZZA

MACERATA Vita sempre più dura per chi non rispetta le regole stradali e le norme sulla circolazione con la propria auto. L'entrata in vigore del sistema delle telecamere Ocr, quelle collegate con le forze dell'ordine e la polizia locale, nel Comune di Macerata ha portato ad un aumento dei controlli e soprattutto ad una maggiore rapidità nell'individuare chi si comporta in modo scorretto. Che raramente riesce a farla franca rispetto a quando queste telecamere non erano operative.

Le violazioni

«Nell'arco dello scorso anno esordisce il comandante della polizia locale, Danilo Doria - possiamo dire che c'è stato un incremento vertiginoso ed esponenziale relativo alla tipologia dei controlli ed alle sanzioni che sono state elevate dal nostro corpo grazie a questo sistema integrato di telecamere Ocr. Principalmente le contestazioni e le violazioni che sono state riscontrate nel 2019 sono più di 300 i verbali emessi per violazione all'articolo 80 del codice della strada, ossia la circolazione di un veicolo privo di revisione. Mentre per quanto riguarda le auto che sono state individuate prive di assicurazione, altro aspetto molto grave di violazione i cui motivi tutti possono comprendere, sono stati più di 70 i veicoli che abbiamo bloccato grazie ai controlli incrociati effettuati utilizzando questo sistema di lettura targhe. Bastano questi dati per capire la portata del fenomeno e l'utilità delle telecamere Ocr che ci hanno consentito anche di risalire in altre circostanze ad autori di incidenti che poi sono fuggiti o, come nel recente caso del presidente dell'Anffas Marco Scarponi, di rintracciare l'automobilista che aveva danneggiato la sua auto e quella della moglie in via Roma. Senza l'ausilio delle telecamere Ocr sarebbe stato molto più complicato e lungo individuare l'autore del danneggiamento».

Gli uomini in campo

Dunque, al contrario di quanto accade con il Var nel calcio con gli arbitri, le telecamere Ocr stanno fornendo un ausilio importante, determinante, per controllare che chi circola in auto lo faccia nel pieno rispetto di norme e leggi esistenti. «Sempre snocciolando qualche dato del 2019 prosegue Danilo Doria - la quantità dei controlli effettuati utilizzando questo sistema sono stati più di 75, cioè i servizi che la polizia locale ha svolto da ordine di servizio per controllare situazioni segnalate grazie alle telecamere Ocr. Complessivamente sono impegnati in questi ordini di servizio tutti gli agenti del servizio viabilità e sono 14 le unità che ruotano su questo turno tra mattina, pomeriggio o notte. Di norma sono una o due pattuglie per turno che possono fare questo genere di controllo. La strumentazione di cui dispone la pattuglia è calibrata con Ocr mobile, telelaser e strumentazione portatile ossia il tablet».

Le zone

«Questo tipo di controlli - continua il comandante - vengono effettuati laddove insistono delle telecamere Ocr: essendo posizionate su tutte le vie di accesso di Macerata non si può dire che siano stati effettuati più servizi da una parte rispetto all'altra. Dunque in primis i controlli vertono su queste arterie principali di accesso alla città, ma dico pure che sono stati fatti controlli sistematici con questo Ocr mobile attorno alle mura cittadine da viale Puccinotti a viale Trieste e Leopardi. Anche davanti ai nostri uffici abbiamo fatto interventi rilevando veicoli senza revisione o assicurazione. Dunque tutto il territorio è monitorato con l'ocr mobile, anche le strade secondarie». Un quadro quindi molto positivo dell'utilizzo del sistema Ocr nel 2019 che induce ad insistere e ad aumentare l'interconnessione con le telecamere anche di altri comuni che permetteranno in futuro di avere una mappatura più continua e veloce di tante vie principali di comunicazione.

Le applicazioni

«Questo sistema di telecamere che leggono le targhe conclude il comandante della polizia locale- ha enormi potenzialità e noi ne stiamo sfruttando una minima parte. È valido non solo nel riconoscere e risalire immediatamente al proprietario dell'auto, se il veicolo è in regola per la circolazione oppure no, ma anche per indagini investigative a seguito di incidenti in cui c'è l'auto pirata che scappa o per intercettare eventuali malviventi dopo che hanno commesso reati. È l'estrema velocità dello strumento che consente un intervento praticamente in tempo reale della polizia locale ed una costante collaborazione con carabinieri, polizia e finanza che hanno informazioni immediate su cui strutturare l'indagine in pochi minuti».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA