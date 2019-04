Prova del fuoco domani in aula con le piscine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

MACERATA Il primo appuntamento politico del dopo uscita dal Pd per il sindaco Romano Carancini sarà quello che era già stato messo in programma per domani e per dopodomani, con inizio alle 15.30 nella sala consiliare della Provincia di Macerata lungo Corso della Repubblica: è infatti prevista la seduta del Consiglio comunale che pure ha all'ordine del giorno punti di grande interesse ad iniziare dalla transazione per le piscine di Fontescodella che tante discussioni ha suscitato sia tra le forze di opposizione che in quelle di maggioranza....