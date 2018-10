Pronto un piano da 44 milioni per musei, luci ed ex mattatoio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RILANCIO MACERATA Ex Mattatoio, museo delle Scienze, mercato delle Erbe. Il Piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021 del Comune non è solo viabilità, vedi la bretella Mattei-Pieve, manutenzioni, che spaziano tra strade, illuminazione, edifici comunali, o grandissimi progetti, come quello di riqualificazione del Centro Fiere di Villa Potenza. In realtà, pur se formalmente sono indicati i tre anni, 2019, 2020, 2021, si tratta quasi di un piano biennale, visto che dei 44.241.000 euro totali, solo 4.350.000 sono destinati al 2021,...