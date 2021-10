PRONTO TRA POCHI GIORNI IL NUOVO PARCHEGGIO CI SARÀ PURE UNA PIAZZA

I LAVORI

MACERATA Contratto firmato, progetto esecutivo depositato, resta solo la validazione e poi si potrà aprire il cantiere per la nuova piscina comunale alle ex Casermette. Settimane di fervente attesa in Comune prima di poter annunciare l'avvio di una delle opere pubbliche più attese e controverse che ha caratterizzato gli ultimi lustri. L'obiettivo è ora quello di far partire le ruspe entro fine anno. Manca quindi poco affinché la ditta Torelli Dottori spa di Cupramontana, che si è aggiudicata l'appalto dell'opera, possa aprire il cantiere nella zona della ex Saram, accanto al polo scolastico Alighieri-Mestica.

La struttura

La Torelli Dottori spa si è aggiudicata l'appalto avendo effettuato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari a 5.936.852,89 euro, avendo offerto un ribasso del 12,113%, pari a 791.830,90 euro, sulla somma degli importi della progettazione e dei lavori a base di gara. La società ha anche offerto un aumento sul prezzo degli immobili pari a 8.214,59 euro per un conseguente valore complessivo degli stessi pari a 988.0000 euro. Per quanto riguarda i tempi di esecuzione dei lavori sono stati previsti 350 giorni dall'avvio del cantiere. La nuova piscina sarà composta di due vasche, una da 25 metri divisa in otto corsie e una più piccola anche per i bambini. Oltre alle due vasche e a tutta la parte relativa agli spogliatoi, poi, nella parte superiore del terzo lotto verrebbe anche realizzata la terza palestra che, la mattina, sarebbe a servizio delle scuole e, nel pomeriggio, potrebbe essere aperta alle società che ne facessero richiesta. Si avvicina invece alla conclusione la realizzazione, sempre nell'area delle ex Casermette, del nuovo parcheggio fronte via Roma al servizio delle scuole Alighieri e Mestica. La sagomatura della zona prende forma con gli stalli di sosta che ricalcheranno la stessa fisionomia di quelli realizzati nella dirimpettaia area di parcheggio del supermercato Eurospin. Lavori che non sono in carico al Comune di Macerata bensì a Cassa depositi e prestiti che deve anche provvedere all'urbanizzazione di tutta l'area attigua alle due scuole dove, da progetto originario, sono previsti una piazza, un parco urbano, percorsi di collegamento e nuovi impianti di illuminazione. L'intervento in atto non è stato semplicemente un'asfaltatura di un'area dedicata alla sosta ma si è trattato di un'opera abbastanza impegnativa in quanto è stata realizzata l'intera massicciata ed i sotto servizi. Questione di giorni e il nuovo parcheggio sarà disponibile. Restano poi, sempre in capo a Cdp, le opere di urbanizzazione secondaria a scomputo da realizzare nella zona dell'ex Saram. Che riguardano la realizzazione di un parco urbano con un'area giochi e prevedono la rimozione di alberature e siepi ammalorati, la messa a dimora di nuove piante e arbusti e 800 mq di tappeto erboso. Inoltre è prevista la realizzazione di una piazza in corrispondenza della fermata degli autobus, in prossimità dell'originaria piazza d'armi, pensata come spazio di accoglienza per iniziative di socializzazione, che potrà ospitare anche manifestazioni ed eventi. Dalla piazza partiranno diversi percorsi che collegheranno le zone circostanti, l'area delle scuole, il parco e l'area giochi. L'importo totale dei lavori ammonta a circa 850 mila euro.

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA