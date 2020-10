Pronto il piano d'emergenza i posti letto Covid in tre step

LA SANITÀ

MACERATA Il documento è di 17 pagine, nessuno è scaramantico e dunque bene così per quello che l'Area Vasta 3 definisce come Integrazione Percorsi Covid 19. Come a dire che il piano pandemico già c'è, si può essere tranquilli vorrebbe dire l'azienda sanitaria. Diciassette pagine che si articolano tra premesso, obiettivi, unità di crisi, comunicazioni, misure di contenimento (tredici), attivazione strutture Av3, formazione, attrezzature e perfino la bibliografia. In calce ci sono quattordici firme di altrettante figure professionali che hanno curato la redazione del piano, la verifica e l'hanno approvato. Per la verità, a fare i pignoli, non è rintracciabile la firma del direttore generale di Av3. Le firme ci sono, il piano pure. «Visto il rapido evolversi - è scritto in premessa - del quadro normativo e della diffusione del Covid 19 sul territorio è stato necessario procedere ad una globale riorganizzazione della rete ospedaliera al fine di fornire risposte tempestive ed appropriate alle urgenti necessità assistenziali in completa sicurezza sia per gli utenti che per i sanitari».

In partenza - il documento è dello scorso 8 ottobre ed appare già a rischio crollo - si dice che sono stati previsti il coinvolgimento delle strutture che vedono presenti reparti di Malattie Infettive. A Macerata nessuno, dunque l'Area Vasta 3 in questa fase fa riferimento a Fermo. In caso di peggioramento del quadro - già delineatosi, da quello che appare, ndr - «saranno tempestivamente riorganizzati percorsi dedicati nelle strutture che hanno già sviluppato specifiche competenze durante la prima fase dell'epidemia ovvero Camerino/Civitanova e sezione distaccata ex Malattie Infettive a Macerata». Quale è il limite massimo che darà al via all'Istituzione di Unità di crisi? A Macerata sei pazienti nel container esterno, uno in stanza Ab del Pronto soccorso ed uno nella stanza a pressione negativa della Rianimazione. A Civitanova sei pazienti nel container esterno, 2 al Pronto Soccorso ed uno nella stanza a pressione negativa in Rianimazione. A Camerino un paziente in stanza dedicata al Pronto Soccorso con trasferimento nelle 24 h nella struttura ospedaliera disponibile, a San Severino un paziente in stanza dedicata al Punto di primo intervento mentre ne 24 h». Questo è il piano che è già vicino al punto di rottura, non per le Rianimazioni ma per le degenze meno gravi.

Nel caso si passi alla fase successiva viene nominata un'Unità di crisi coordinata dal direttore medico di presidio ospedaliero: senza voler ironizzare, sarebbe la dottoressa che lascerà l'incarico a fine mese per lasciare posto al medico che ha vinto la selezione e che arriverà dunque in una realtà del tutto nuova in piena pandemia. La fase due. «Si provvederà all'attivazione o dell'area degenza di Camerino con 45 posti letto o palazzina ex Malattie Infettive di Macerata con 43 posti letto. In caso di indisponibilità posti letto di terapia intensiva e semintensiva si provvederà all'utilizzo di Camerino». Primo passaggio l'utilizzo dei posti letto di Rianimazione ed ex Utic, saturati gli otto posti letto si riconvertiranno altri otto della Cardiologia. La tabella della fase 2: a Macerata 43 posti in area medica, due semintensivi e uno intesivi, a Civitanova, 6 in area medica, 2 semintensivi e 1 intensivi, a Camerino 45 nell'area medica, 8 semintensivi e 8 intensivi. Nel caso di saturazione l'Av3 dice che si provvederà a una completa riconversione dell'ospedale di Civitanova in Covid con 64 posti letto di area medica, 8 di terapia intensiva e 4 di semintensiva. Non c'è traccia, nel piano maceratese, del Covid Hospital di Civitanova. Come dire che non se ne prevede l'utilizzo, se non in estremo bisogno da quello che è desumibile, forse per non urtare la suscettibilità di alcune categorie mediche, forse per altri motivi. Altro punto che merita un approfondimento: anche per questa seconda ondata l'Asur pensa di sporcare già nella prima fase tutti gli ospedali, evitando di indicarne uno fin da subito. L'effetto diretto, che si era notato anche nella prima ondata, è il crollo delle attività normali negli ospedali con una riduzione di visite ed esami. Magari è un bene per esami non appropriati, un male per la prevenzione delle malattie più gravi, iniziando da quelle oncologiche.

