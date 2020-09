Pronti i trasporti no Covid linee potenziate e controlli

IL PIANO

MACERATA Più personale, più corse, allungamento degli orari di lavoro per i dipendenti e di certo una riduzione degli incassi rispetto allo scorso anno e soprattutto rispetto al servizio offerto e alle forze messe in campo ma anche la Contram è pronta a ripartire il 14 settembre con il trasporto scolastico che, in questi giorni, ha tenuto banco sulle pagine delle cronache non solo locali ma anche nazionali.

Le linee

Si dice comunque soddisfatto Stefano Belardinelli, presidente dell'azienda della città ducale, in merito alle linee guida emanate appena una settimana fa dal Governo su come avverrà il trasporto scolastico. «La capienza massima a bordo degli autobus dell'80% e molto di più di quanto ci aspettavamo ha commentato Belardinelli -. Per il momento copriremo tutte le esigenze dei nostri passeggeri con le forze interne; ci saranno delle corse in più, dovremmo utilizzare più personale ma, per il momento, non ci saranno ingressi e turni scaglionati per i ragazzi negli istituti. Il Governo comunque non ha escluso la didattica a distanza in alcuni casi; in questo modo potremmo lavorare meglio e sfoltire le varie corse».

I controlli

«Occasionalmente, a bordo, ci saranno dei controlli ma considerando la capienza dell'80% e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina senza una precisa distanza da tenere non saranno costanti ha aggiunto il presidente della Contram -. Per quanto riguarda le linee urbane normali ci saranno degli assistenti nei principali terminal delle varie città per una questione anche di informazione e di prevenzione rispetto al comportamento da tenere negli autobus». Tornando ai trasporti esclusivamente scolastici, «lavoreremo senza dubbio in sinergia con alcune aziende che magari sono impegnate solo con il turismo e i viaggi e al momento sono ferme ha continuato Belardinelli -. Il problema sta nel fatto che le risorse economiche sono limitate e se proponiamo 1,50 euro al chilometro (è questo il contributo offerto dalla Regione Marche) non è semplice trovare aziende che accettano l'offerta. Questo prezzo potrebbe andare bene per un viaggio breve ma se si superano i 40 chilometri - come può avvenire normalmente per una corsa scolastico - l'offerta non è più appetibile».

La fiducia

«Tutto sommato siamo fiduciosi e positivi per una ripartenza non traumatica; certo è che nei primi giorni potrebbero esserci dei disagi viste le novità; l'augurio è che tutti i nostri clienti possano essere comprensivi ha proseguito il presidente della Contram -. È normale che dovremo fare i conti con una disparità economica rispetto al servizio che offriamo e a quello che invece rientra in azienda; per questo chiediamo certezze, in termini di risorse, a livello nazionale e regionale perché quelle disponibili al momento non sono sufficienti».

L'azienda della città ducale, nel mese di agosto, ha anche provveduto a restituire tutti gli abbonamenti che erano già stati pagati dall'utenza a inizio anno ma che i clienti, da marzo, non avevano più potuto utilizzare a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 e al conseguente lockdown. «Un grande lavoro che abbiamo portato a termine per i nostri clienti; abbiamo rilasciato, in quasi tutti i casi, dei voucher che gli stessi poteva utilizzare per questo nuovo anno scolastico - ha concluso il presidente Belardinelli -. Abbiamo anche cercato di andare incontro a chi preferiva forme diverse di compensazione».

Gli abbonamenti

Intanto è partita la campoagna abbonamenti con testimonial Lando e Dino. E' possibile acquistare o rinnovare il proprio abbonamento. Per evitare code, assembramenti e inutili rischi di contagio, Contram Mobilità chiede a tutti i passeggeri che sono già utenti registrati di rinnovare il loro abbonamento online con l'App Contram Mobilità, utile per il rinnovo ma valevole anche come tesserino virtuale, per la ricerca orari e molto altro.

Alessandra Bastarè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA