Progetto da 300mila euro per migliorare la sicurezza

IL PIANO MACERATA Trecentomila euro stanziati dal Comune di Macerata su un progetto speciale per la viabilità pedonale. Non solo asfaltatura delle strade e manutenzione dei marciapiedi sono all'ordine del giorno del lavoro della giunta maceratese in questo ultimo anno di mandato prima delle elezioni del 2020. Accanto a queste opere pubbliche se ne affiancheranno altre che riguarderanno la sicurezza dei pedoni sotto forma di sistemazione e modernizzazione degli attraversamenti pedonali: saranno circa una ventina gli interventi sul territorio...